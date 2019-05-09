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09.05.2019 15:00
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Шествие Бессмертного полка в Москве: видеотрансляция

Жители и гости столицы сегодня принимают участие в акции "Бессмертный полк".  В руках каждого - портреты родных, защищавших страну в годы Великой Отечественной.

Фото: Константин Завражин/РГ
Парад в честь Дня Победы завершился в Москве

Колонна стартует на Ленинградском проспекте у станции метро "Динамо".  До Красной площади ей предстоит пройти более 5 км по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, что займет около двух часов. Ожидается, что в этот раз в акции примут участие около 500 тысяч человек.

Напомним, во время шествия станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Ограничат выход пассажиров в День Победы и со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы и со станции "Китай-город" в сторону Китайгородского проезда, Варварки и Ильинки.

Общество Ежедневник Праздники День Победы
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