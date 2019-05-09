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09.05.2019,  
13:31
Текст:  Руслан Мельников

СМИ: выпущенные Северной Кореей ракеты упали в море

КНДР осуществила запуск снарядов, которые названы неопознанными.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, неизвестные боеприпасы были выпущены из района в 77 км к северо-западу от Пхеньяна. Там, по информации агентства, находится одна из северокорейских ракетных баз.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов агентство отмечает, что снаряды были выпущены в восточном направлении, около 16:30 по местному времени.

Точной информации о том, где они упали, нет. Но, как сообщается, неизвестные снаряды могли пролететь через всю территорию КНДР, а затем упасть в море.

Напомним, 4 мая стало известно о ракетных запусках и испытании "нового тактического управляемого оружия" в КНДР.

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