Северная Корея возобновила ракетные испытания

Сегодня утром Северная Корея произвела запуск ракеты малой дальности. Это первый старт после прекращения КНДР своих ракетных испытаний в 2017 году.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), запуск был осуществлен в 9:06 утра по местному времени с восточного побережья, с площадки на полуострове Хадо, что недалеко от города Вонсан.

Южнокорейские военные отметили, что объект пролетел "от 70 до 200 км". Скорее всего, это ракета малой дальности. Она направлялась на восток, в сторону Японского моря. Другие подробности пока не сообщаются.

"Эксперты властей Республики Корея и США ведут анализ имеющихся данных", - заявили в ОКНШ ВС РК, пообещав озвучить более точную информацию позже. Одновременно они не исключили, что это лишь первый запуск, и сегодня КНДР произведет целую серию стартов ракет малой дальности.

Таким образом, этот запуск стал первым после полуторагодичного перерыва с 29 ноября 2017 года, когда КНДР произвела запуск межконтинентальной ракеты большой дальности "Хвасон-15". С 21 апреля прошлого года Ким Чен Ын ввел мораторий на ядерные испытания и запуски ракет, но только большой дальности.

Формально нынешний старт не является нарушением моратория Кима, но, скорее всего, Пхеньян таким образом показывает Вашингтону, что КНДР может вернуться к прежней политике, если США не откажутся от давления на Северную Корею и не пойдут на уступки по части двустороннего диалога.

После провала американо-северокорейского саммита в Ханое, который состоялся 27-28 февраля этого года, замминистра иностранных дел КНДР Чхве Со Хи не исключила возможности возобновления ракетных испытаний. Тогда она сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын "решит, соблюдать далее мораторий или нет".