Северная Корея возобновила ракетные испытания

Новости

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря 04:03
Президент Бразилии из-за протестов не поедет в США за наградой 03:38
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за АЭС в Бушере 03:05
Нидерланды выдали США обвиняемого в кибератаках украинца 02:43
В центре Москвы 4 мая ограничат движение транспорта 02:15
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах 01:54
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно 01:32
Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота 03.05.2019
Трое палестинцев погибли в секторе Газа в столкновениях с армией Израиля 03.05.2019
УНИКС с победы стартовал в плей-офф Единой лиги 03.05.2019
Косачев: В отношениях РФ и США исчезает основной сдерживающий фактор 03.05.2019
Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" госпитализировали с инфарктом 03.05.2019
В Краснодаре погасили сильный пожар у городского парка 03.05.2019
Казанский "Зенит" вновь проиграл в финале волейбольной Суперлиги 03.05.2019
Россия выступила против договора о запрещении ядерного оружия 03.05.2019
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы 03.05.2019
"Нафтогаз" рассказал о переговорах с США по закупкам газа 03.05.2019
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая 03.05.2019
Два российских хоккеиста подписали контракты с "Нью-Йорк Рейнджерс" 03.05.2019
В Челябинской области мать и дочка погибли при пожаре 03.05.2019
На Кубани пять человек погибли в лобовом ДТП 03.05.2019
Польша отпраздновала годовщину вступления в НАТО военным парадом 03.05.2019
В московском метро забыли надувной матрас и пароварку 03.05.2019
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО про "агрессивную" Россию 03.05.2019
В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме 03.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
04.05.2019 04:30
Рубрика: В мире

Северная Корея возобновила ракетные испытания

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Сегодня утром Северная Корея произвела запуск ракеты малой дальности. Это первый старт после прекращения КНДР своих ракетных испытаний в 2017 году.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), запуск был осуществлен в 9:06 утра по местному времени с восточного побережья, с площадки на полуострове Хадо, что недалеко от города Вонсан.

Фото: AP Photo/Jorge Silva
КНДР испытала тактическое управляемое оружие нового типа

Южнокорейские военные отметили, что объект пролетел "от 70 до 200 км". Скорее всего, это ракета малой дальности. Она направлялась на восток, в сторону Японского моря. Другие подробности пока не сообщаются.

"Эксперты властей Республики Корея и США ведут анализ имеющихся данных", - заявили в ОКНШ ВС РК, пообещав озвучить более точную информацию позже. Одновременно они не исключили, что это лишь первый запуск, и сегодня КНДР произведет целую серию стартов ракет малой дальности.

Таким образом, этот запуск стал первым после полуторагодичного перерыва с 29 ноября 2017 года, когда КНДР произвела запуск межконтинентальной ракеты большой дальности "Хвасон-15". С 21 апреля прошлого года Ким Чен Ын ввел мораторий на ядерные испытания и запуски ракет, но только большой дальности.

Лидер КНДР призвал нанести сокрушительный удар по США

Формально нынешний старт не является нарушением моратория Кима, но, скорее всего, Пхеньян таким образом показывает Вашингтону, что КНДР может вернуться к прежней политике, если США не откажутся от давления на Северную Корею и не пойдут на уступки по части двустороннего диалога.

После провала американо-северокорейского саммита в Ханое, который состоялся 27-28 февраля этого года, замминистра иностранных дел КНДР Чхве Со Хи не исключила возможности возобновления ракетных испытаний. Тогда она сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын "решит, соблюдать далее мораторий или нет".

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
В Крыму объяснили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину
Литва закрыла Лепсу въезд в страну
Инаугурация Зеленского может пройти 19 мая