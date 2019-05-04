Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея провела очередные военные испытания. Она запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Отмечается, что пуск был осуществлен с площадки рядом с городом Вонсан на юго-восточном побережье КНДР в 9:06 по местному времени.

Напомним, три недели назад Северная Корея испытала тактическое управляемое оружие нового типа. "Это очень весомое событие в повышении боевой мощи народной армии", - заявил тогда лидер КНДР Ким Чен Ын. Испытания стали первыми в республике после февральской встречи во Вьетнаме северокорейского лидера и президента США.

По мнению председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, своими действиями Пхеньян намекает, что он не поддастся никаким санкциям и продолжит развивать свои технологии. "Я бы не считал данные испытания какой-то "перчаткой", брошенной в лицо кому-либо", - подчеркнул сенатор.