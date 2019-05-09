Новости

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара 05:59
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии 05:21
США обвинили Китай в срыве торговой сделки 04:43
Трамп заявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне НАТО 04:19
Четыре ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в Нью-Йорке 03:45
В Болгарии начались учения ВВС стран НАТО 03:25
В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США 02:59
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек 02:20
Трамп продлил на год санкции против Сирии 01:43
Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота 01:19
Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора впервые показали на видео 00:40
Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо 08.05.2019
На границе Колумбии и Венесуэлы заметили около тысячи повстанцев АНО 08.05.2019
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом 08.05.2019
Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки 08.05.2019
В Москве пешеход погиб под колесами Mazda 08.05.2019
США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана 08.05.2019
В Кремле продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины 08.05.2019
"Бессмертный полк" прошел в Загребе 08.05.2019
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА 08.05.2019
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны 08.05.2019
Воробьев: Подмосковье настроено на оперативное исполнение нацпроектов 08.05.2019
Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить "Рембо 5" 08.05.2019
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов 08.05.2019
Акция "Бессмертного полка" состоялась в Париже 08.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 04:43
Рубрика: В мире

США обвинили Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп на митинге во Флориде, 8 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп на митинге во Флориде, 8 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на митинге во Флориде, 8 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Запад должен научиться понимать Китай

"Они не могут так делать и они заплатят. Мы будем увеличивать пошлины и не отступим назад", - цитирует РИА Новости американского лидера. При этом Трамп подтвердил, что 9 мая в Вашингтоне ожидают вице-премьера КНР Лю Хэ для продолжения переговоров.

Ранее, напомним, Трамп пообещал с 10 мая повысить с 10 до 25 процентов пошлины на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов, а также обложить пошлинами в размере 25 процентов оставшийся импорт из Китая (еще на 325 миллиардов долларов).

Во вторник намерение повысить пошлины на товары из КНР подтвердил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По его словам, это произойдет из-за невыполнения Пекином ряда договоренностей, достигнутых в ходе консультаций.

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США обвинили Китай в срыве торговой сделки
В Кремле продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины
Путин направил поздравления с Днем Победы
Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину
Стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри