США обвинили Китай в срыве торговой сделки

Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

"Они не могут так делать и они заплатят. Мы будем увеличивать пошлины и не отступим назад", - цитирует РИА Новости американского лидера. При этом Трамп подтвердил, что 9 мая в Вашингтоне ожидают вице-премьера КНР Лю Хэ для продолжения переговоров.

Ранее, напомним, Трамп пообещал с 10 мая повысить с 10 до 25 процентов пошлины на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов, а также обложить пошлинами в размере 25 процентов оставшийся импорт из Китая (еще на 325 миллиардов долларов).

Во вторник намерение повысить пошлины на товары из КНР подтвердил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По его словам, это произойдет из-за невыполнения Пекином ряда договоренностей, достигнутых в ходе консультаций.