США в очередной раз повысили ввозные пошлины на китайскую продукцию

Китай отреагировал незамедлительно. Менее чем за два часа было обнародовано заявление, в котором были подчеркнуты три аспекта: во-первых, обострения торговых трений не соответствуют интересам народов двух стран и всего мира. Во-вторых, Китай сожалеет о намерении американских властей повысить пошлины. В-третьих, в ответ на претворение в жизнь решения США, китайская сторона будет вынуждена принять контрмеры.

Аналитики полагают, что решение США может быть лишь уловкой, с помощью которой они надеются продавить свою позицию на переговорах с Пекином и добиться уступок. Так что существует вероятность, что американская сторона изменит свое решение в ближайшем будущем, - к такому выводу пришли некоторые эксперты. По их мнению, то, что США и Китай выразили упомянутые позиции в преддверии очередного раунда торгово-экономических консультаций, таит в себе глубокий смысл.

Следует отметить, что в этот раз Китай вновь проявил равнодушие по отношению к сильному противнику. Это свидетельствует о том, что китайская сторона заблаговременно подготовилась к встрече с делегацией США. Позиция Китая ясна и последовательна - Пекин готов к любому развитию ситуации. Китай и США в ходе двусторонних торгово-экономических консультаций достигли позитивного прогресса. Но в этом процессе несколько раз возникали изменения. На этот раз, в преддверии очередных переговоров, США внезапно объявили о повышении пошлин на китайские товары. Как заявил официальный представитель МИД КНР, данная ситуация возникла не в первый раз.

Объявляя о повышении тарифов, США также заявили, что обе стороны имеют возможности достигнуть соглашения и сейчас идет подготовка к встрече между лидерами двух стран после достижения договоренности. Такие противоречивые поступки в некотором смысле показывают, что Китай и США стремятся к уменьшению разногласий и расширению консенсуса путем многократного регулирования способов взаимодействия.

На этом фоне легко понять, почему член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на китайско-американском всестороннем экономическом диалоге Лю Хэ решил поехать в США для участия в очередном раунде консультаций вопреки давлению о повышении пошлин со стороны США. Это не значит, что Китай кого-то боится, или вынужден идти на уступки. Китай уже давно понял, что в процессе консультаций такое происходит регулярно, и привык к этому.

Китай - страна ответственная. Председатель КНР Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что от отношений крупных держав зависит глобальная стратегическая стабильность, на их плечах лежит особая ответственность. За более чем год торгово-экономические трения не только нанесли вред интересам двух стран, но и тормозили мировой экономический рост. Совсем недавно Международный валютный фонд в своем докладе сократил прогнозы развития мировой экономики на 0,2 процентных пункта на 2019 год и на 0,1 процентного пункта на 2020 год - до 3,5 и 3,6 процента соответственно.

Американская сторона оказывает давление на Китай посредством повышения пошлин на импорт китайских товаров. На этом фоне китайская сторона спокойно приедет в США для участия в торговых переговорах. Это говорит о том, что Китай берет на себя ответственность за две страны и народы двух стран, защищает интересы народов разных стран мира. Такие действия Китая способствуют возрождению мировой экономики.

Совсем скоро в Вашингтоне пройдет 11-й раунд торговых переговоров между Китаем и США. Китайская сторона, как и прежде, будет прилагать максимальные усилия для содействия возвращению двусторонних переговоров в правильное русло. Однако результаты переговоров зависят от двух сторон. Если стороны смогут двигаться навстречу друг другу, то они смогут эффективно регулировать разногласия и устранять риски, расширять сотрудничество. Китай не желает торговой войны, но и не боится ее. Это основная позиция Китая. Об этом США давно известно. Китай готов регулировать разногласия путем сотрудничества, которое не вредит ключевым интересам Китая и коренным интересам народа. Независимо от того, какие результаты будут достигнуты на предстоящих переговорах, китайская сторона будет сохранять спокойствие, будет продолжать работать и следовать своим путем развития. За последние 16 месяцев, в непрерывной обостренной экономической обстановке, экономика Китая, общество и народ выдержали испытание. И сейчас есть больше положительных сигналов. Китай полон уверенности в преодолении различных трудностей и предотвращении различных рисков. С помощью более сильных реформ, открытости на более высоком уровне, Китай будет осуществлять высококачественное развитие и открывать больше возможностей для развития сотрудничества всех стран.