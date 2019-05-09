Если вы хотите провести праздники с пользой, сочиняйте вместе с "Годом Литературы" стихи - изящные хокку или модные "пирожки".
Шаг первый: сначала определитесь, вы за партию любителей хокку - или за партию пекущих "перашки" (они же "пирожки")?
Шаг второй: записав свое стихотворение, заполните форму участника на сайте и вставьте в специальное поле свои стихи.
Шаг третий: порадуйтесь за себя и за других - лучшие творения будут опубликованы на сайте Года литературы. А лучшие из лучших получат приятные призы.
Стихотворения принимаются с 29 апреля по 12 мая включительно.
Шорт-лист будет опубликован 13 мая. В этот же день стартует читательское голосование.
Имена победителей по мнению читателей и редакции портала ГодЛитературы.РФ объявят 20 мая.
А это вам для вдохновения...
Напомним: в традиционных японских трехстишиях - хокку (или хайку) - нет привычной рифмы, но есть формальное ограничение в количестве слогов в строке. Тут главное - схватить момент. Чем меньше слов, тем больше скрытых смыслов.
Подсказки для читателей:
* От художника Утагавы Хиросигэ:
дикая утка кричит
от дыхания ветра
гладь воды становится рябью.
* От шутников из интернета (на лермонтовский мотив - такие на конкурс тоже принимаются):
парус белеет,
в море туман голубой.
как одиноко!
* Оттуда же, на фетовский мотив:
божии птички
знать не желают труда…
мне б их заботы
* От Михаила Сапего (из сборника русских хайку "Наш год")
томиком Иссы
прихлопнул-таки комара…
дальше читаю
***
Модные в Рунете "пирожки" тоже не рифмуются. "Онегинский" четырехстопный ямб без знаков препинания должен увенчаться самой главной и парадоксальной четвертой строкой.
Подсказки для читателей (perashki.ru):
* © djfedos:
мужик идёт с конем по полю
и конь внезапно говорит
не надо петь про это песню
пусть это будет наш секрет
* © Умная Маша:
бог мой о времена о нравы
что мы здесь делаем ваще
вели беседу две креветки
в борще
* © колик:
неуловимо изменилась
тональность ваших никогда
на этот раз они звучали
как да
© supposedly-me:
мы уничтожили планету
теперь нам больше негде жить
как хорошо что мы умеем
на вещи с юмором смотреть
А вот что уже прислали на конкурс
Партия хокку
Анастасия Горячева
Закроешь форточку - душно.
Откроешь - летят комары.
Безысходность.
Юлия Иовлева
Мир
В мире мир,
Я не один.
Мой шарик ветром унесло…
Труд
Четыре сотки
Без остановки.
Ограничений по здоровью нет.
Май
У мая ароматы терпки,
Но в плену аллергии
Притупляются чувства…
Партия "пирожков"
Светлана Лучкина
***
Была Елена Непрекрасной
И Непремудрой никакой -
Иван-дурак на горизонте…
На кой?..
***
Жила на свете злая баба
Жила, пила, спала - в борьбе!
И лишь на селфи улыбалась
Себе.
***
Красивым быть не запрещают.
От красоты в глазах круги
Но все же мир спасти способны
только мозги!
Татьяна Сыч
надежда теплится едва
что мир не весь сошел с ума
что наш сантехник Вася
починит кран не квася