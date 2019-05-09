Вам хокку или "пирожки"? Давайте проверим, насколько остро ваше перо. Портал "ГодЛитературы" начал майский поэтический баттл "Хокку против Пирожков".

Если вы хотите провести праздники с пользой, сочиняйте вместе с "Годом Литературы" стихи - изящные хокку или модные "пирожки".

Шаг первый: сначала определитесь, вы за партию любителей хокку - или за партию пекущих "перашки" (они же "пирожки")?

Шаг второй: записав свое стихотворение, заполните форму участника на сайте и вставьте в специальное поле свои стихи.

Шаг третий: порадуйтесь за себя и за других - лучшие творения будут опубликованы на сайте Года литературы. А лучшие из лучших получат приятные призы.

Стихотворения принимаются с 29 апреля по 12 мая включительно.

Шорт-лист будет опубликован 13 мая. В этот же день стартует читательское голосование.

Имена победителей по мнению читателей и редакции портала ГодЛитературы.РФ объявят 20 мая.

Кстати

А это вам для вдохновения...

Напомним: в традиционных японских трехстишиях - хокку (или хайку) - нет привычной рифмы, но есть формальное ограничение в количестве слогов в строке. Тут главное - схватить момент. Чем меньше слов, тем больше скрытых смыслов.

Подсказки для читателей:

* От художника Утагавы Хиросигэ:

дикая утка кричит

от дыхания ветра

гладь воды становится рябью.

* От шутников из интернета (на лермонтовский мотив - такие на конкурс тоже принимаются):

парус белеет,

в море туман голубой.

как одиноко!

* Оттуда же, на фетовский мотив:

божии птички

знать не желают труда…

мне б их заботы

* От Михаила Сапего (из сборника русских хайку "Наш год")

томиком Иссы

прихлопнул-таки комара…

дальше читаю

***

Модные в Рунете "пирожки" тоже не рифмуются. "Онегинский" четырехстопный ямб без знаков препинания должен увенчаться самой главной и парадоксальной четвертой строкой.

Подсказки для читателей (perashki.ru):

* © djfedos:

мужик идёт с конем по полю

и конь внезапно говорит

не надо петь про это песню

пусть это будет наш секрет

* © Умная Маша:

бог мой о времена о нравы

что мы здесь делаем ваще

вели беседу две креветки

в борще

* © колик:

неуловимо изменилась

тональность ваших никогда

на этот раз они звучали

как да

© supposedly-me:

мы уничтожили планету

теперь нам больше негде жить

как хорошо что мы умеем

на вещи с юмором смотреть

А вот что уже прислали на конкурс

Партия хокку

Анастасия Горячева

Закроешь форточку - душно.

Откроешь - летят комары.

Безысходность.

Юлия Иовлева

Мир

В мире мир,

Я не один.

Мой шарик ветром унесло…

Труд

Четыре сотки

Без остановки.

Ограничений по здоровью нет.

Май

У мая ароматы терпки,

Но в плену аллергии

Притупляются чувства…

Партия "пирожков"

Светлана Лучкина

***

Была Елена Непрекрасной



И Непремудрой никакой -



Иван-дурак на горизонте…



На кой?..

***

Жила на свете злая баба

Жила, пила, спала - в борьбе!

И лишь на селфи улыбалась

Себе.

***

Красивым быть не запрещают.

От красоты в глазах круги

Но все же мир спасти способны

только мозги!

Татьяна Сыч

надежда теплится едва

что мир не весь сошел с ума

что наш сантехник Вася

починит кран не квася