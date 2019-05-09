Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем. Так ответил политик на вопрос журналистов в Белом доме.

"Сейчас я хочу поладить с Россией, хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди, наоборот, не хотят ни с кем ладить", - подчеркнул глава Белого дома.

Между тем в Москве не занимаются подготовкой к встрече президентов России и США во время саммита G20, который должен пройти в конце июня на острове в районе японского города Осака.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подготовка к консультациям не начиналась. "Не идет разговора о встрече", - уточнил он.

При этом Песков допустил встречу президента РФ Владимира Путина с государственным секретарем США Майком Помпео, который должен приехать в Сочи 13-14 мая для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.