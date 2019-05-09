Трамп продлил на год санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении санкций против Сирии еще на один год. Кроме того, продлевается и режим чрезвычайного положения в отношении САР. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

Режим чрезвычайного положения был введен в мае 2004 года. За прошедшие годы в этот указ были внесены дополнительные меры в отношении Дамаска, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Трамп принял решение о продлении санкций и режима ЧП в отношении Сирии, так как, по мнению Вашингтона, "действия и политика сирийского режима представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Американский лидер продлил на год и санкции против Центральноафриканской республики, введенные Бараком Обамой 12 мая 2014 года. По словам Трампа, в ЦАР сохраняется кризис правоохранительных органов, напряженность между различными группами общества, "насилие и зверства".