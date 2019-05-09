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Рубрика: В мире

Трамп заявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне НАТО

Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп, Вашингтон, 19 марта 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп, Вашингтон, 19 марта 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп, Вашингтон, 19 марта 2019 г. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником Соединенных Штатов вне блока НАТО. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

По словам американского лидера, он делает это в знак благодарности в связи с недавними обязательствами властей Бразилии увеличить оборонное сотрудничество с США, а также в качестве признания собственных национальных интересов по углублению сотрудничества с Бразилией, пишет РИА Новости.

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
В Болгарии начались учения ВВС стран НАТО

Статус основного союзника США вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в альянс. Он дает возможность участия в антитеррористических программах и военных учениях, разработках и исследованиях с Пентагоном, разрешает покупку у Вашингтона снарядов с обедненным ураном, использование американских средств на приобретение или лизинг оружия и так далее.

В марте, напомним, во время визита бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон, Дональд Трамп пригласил Бразилию стать членом НАТО. Хозяин Белого дома пояснил, что отношения двух стран никогда прежде не были настолько близкими. Позже в бразильском МИД заявили, что членству страны в НАТО препятствует существующий устав военно-политического блока, который делает вступление латиноамериканского государства в альянс невозможным.

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