Триумф Великой Победы чествуют участники "Бессмертного полка"

Солнечный диск над латвийской столицей в день Великой Победы украсил праздничной радугой море живых цветов у подножия памятнику советским воинам, освободившим республику от немецко-фашистских захватчиков.

Смотрю на сохранившуюся в домашнем архиве фотографию двадцатилетнего Константина Шикина у кромки Рижского залива с короткой весточкой родной сестре - моей матери: "Спешу дальше, на Берлин". В составе наших войск он тоже стал участником позорного окружения 23 гитлеровских дивизий на побережье Балтики 75 лет назад.

Кстати, несколько лет назад Банк России выпустил пятирублевую монету в честь освобождения Риги в 1944 году. Она стала одной в серии "Города - столицы государств, освобожденные советскими войсками".

Историческая память, как известно, бессмертна. Более 1,3 миллиона бойцов Красной армии приняло участие в сражениях на рижском направлении. Сто пятьдесят тысяч героев осталось лежать в латвийской земле в осенние дни 1944 года. И сегодня торжественное возложение цветов к обелиску Освободителям прошло при огромном стечении интернационального города. Ветераны, которые пришли на торжество, рассказывали о подвигах, делились воспоминаниями. Многие не могли сдержать эмоций.

К акции, уточняют рижские порталы, присоединились и латвийские политики, депутаты парламента, дипломаты. В парке присутствовали представители партий "Согласие" и "Русский союз Латвии", в том числе бывшие депутаты ЕП Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин.

Люди шли к монументу беспрерывным потоком, для букетов весенних цветов очень быстро стало даже тесновато на многолюдной площади. И их по традиции аккуратно раскладывали рядом со стелой на зеленом газоне.

Посол России Евгений Лукьянов долго общался с ветеранами и заверял рижан, что этот исторический монумент не дадут разрушить местным националистам международные договоры, а историю переписать помешает демократическая Россия. На вопрос жителей города о том, какова вероятность, что обелиск могли бы снести, дипломат ответил кратко: "На мой взгляд, этой вероятности ноль".

День Великой Победы, по словам бывшего мэра латвийской столицы Нила Ушакова, очень важен для многих жителей страны. Он напомнил, что оба его деда воевали на полях Великой Отечественной. "Один - артиллерист, другой - военный летчик. Оба всегда отмечали 9 Мая, и я отмечаю эту торжественную дату", - подчеркнул он, пообещав сохранить памятник воинам-освободителям.

Симптоматично, обращает внимание рижская пресса, что в один час с российской столицей началось шествие "Бессмертного полка". Эта акция, по словам одного из ее организаторов Маргариты Драгиле, проходит уже в пятый раз. Как уже сообщала "РГ", в прошлом году рижский полк состоял из 15 тысяч "штыков" - русских, латвийцев и даже иностранных граждан. "Несмотря на то, что это негосударственный праздник, к памятнику Освободителям, как правило, возлагают цветы в течении дня более 150 тысяч человек", - уточнила Драгиле, добавив, что это почти четверть населения столицы.

Основной целью акции, полагает активист, является сохранение семейной и исторической памяти. В этом году, по ее словам, готовится выпуск очередного издания книги по материалам воспоминаний наследников Победы о своих героях. Правда, в разговоре с радио Sputnik Драгиле отметила, что местные власти считают эту святую дату "праздником оккупантов". На государственном уровне даже приняли закон, который прямо и косвенно направлен против тех людей, которые стояли у истоков "Бессмертного полка". "Многих участников акции лишили должностей, назвав их "нелояльными гражданами", - объяснила позицию правящей элиты инициатор манифестации.

И тем не менее, тысячи рижан собираются в этот день в рижский парк Победы на праздничный концерт, в котором участвуют несколько сот артистов из разных стран. Специальным гостем был объявлен и белорусский ансамбль "Песняры".

Агентства констатируют, что праздник проходит без серьезных конфликтов, а на провокации "полиция реагируют оперативно". Когда кто-то из присутствующих на утренних торжествах попытался поднять плакат про "советскую оккупацию", полиция его вовремя удалила, а по существу - уберегла от неотвратимой расправы.

Праздничные мероприятия проходят 9 Мая и в других городах Латвии, в частности, в Елгаве, Даугавпилсе и Резекне и завершатся грандиозным салютом в честь победителей.