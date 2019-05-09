Участники марша "Бессмертного полка" дали отпор националистам в Киеве

В Киеве в атмосфере праздника и единства проходит шествие "Бессмертного полка". Собравшие держат в руках портреты своих родственников, воевавших с фашистами, а также плакаты "Никто не забыт и ничто не забыто". Участники марша дали отпор националистам, нарушавшим общественный порядок, сообщает портал strana.ua.

У Стеллы героев группа радикалов и националистов попыталась перекричать музыку и выступления участников марша. "Слава Украине!", - выкрикивали они, - Фашизм не пройдет!", громогласно звучало в ответ.

Прямой репортаж с места событий ведет телеканал "Интер". В кадре отчетливо виден баннер "Наша Победа". Журналисты подробно освещают ход проведения яркого и незабываемого шествия, которое отдает дань памяти погибшим во время войны с нацизмом. "Чувство единства в таком строю не передаваемо!

Это чувство победителей. Оно заложено в нас предками и завещано нам сохранить и передать своим детям, внукам и правнукам. Вот для чего это нужно живым!", - говорится в материале.