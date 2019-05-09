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Рубрика: В мире

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу. Это на 6% больше, чем в марте, пишет Washington Post. За последний год количество несанкционированных пересечений южной границы США выросло вдвое. Предполагается, что общее число незаконно пересекающих границу мигрантов за этот год может превысить миллион.

Фото: AP Photo/Isabel Mateos
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Начальник пограничного патруля Карла Провост, выступая в среду в сенате, заявила, что невозможно справиться с этим кризисом путем выделения больших ресурсов. "Это как держать ведро под краном: неважно, сколько у нас ведер, если мы не можем остановить поток", - цитирует РИА Новости. Основной обеспокоенностью пограничных служб является "потеря контроля над границей", подчеркнула Провост.

Ранее министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что в первом квартале этого года уже около 300 тысяч человек предприняли попытки нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Подчеркивалось, что около 30% из них – несовершеннолетние мигранты.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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