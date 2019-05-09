В Болгарии начались учения ВВС стран НАТО

Международные учения "Фракийская звезда - 2019" стартовали в среду в Болгарии. В них принимают участие ВВС Греции, Румынии, Италии и Болгарии.

Основная цель тренировок - повышение теоретической, тактико-специальной и летной подготовки личного состава, а также "совершенствование процедур работы в международной среде", - цитирует ТАСС.

Болгарию на учениях представляют экипажи МиГ-29, L-39ZA, вертолетов Cougar и Ми-24; от Греции участвуют самолеты F-16; от Румынии - MiG-21 Lancer и F-16, а от Италии Eurofighter Typhon. Задействованы также подразделения зенитно-ракетных войск. Общее количество самолетов и военнослужащих не сообщается.

Отметим, что учения "Фракийская звезда - 2019" продлятся до 17 мая.