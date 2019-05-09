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09.05.2019 22:57
Рубрика: В мире

В Казахстане в День Победы заблокировали доступ к социальным сетям

Текст: Александр Саможнев

Казахстанские провайдеры заблокировали 9 Мая доступ к социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам, свидетельствует международная неправительственная организация NetBlocks.

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Пользователи в Нур-Султане и Алма-Ате жаловались на отсутствие доступа в Facebook, Instagram, а также на работу мессенджеров Telegam и WhatsApp​​​.

Особенно большие проблемы с мобильным интернетом и сотовой связью возникли  в районе проведения памятного шествия "Бессмертного полка", которое прошло по центральным улицам Алма-Аты и столицы республики.

Некоторые наблюдатели связывают ограничения с возможными призывами к несанкционированным антиправительственным митингам. Якобы заочно осужденный в Казахстане за хищения и проживающий за рубежом деятель незарегистрированного оппозиционного объединения "Демократический выбор Казахстана", экс-банкир Мухтар Аблязов, призывал граждан выйти на митинги и акции протеста, воспользовавшись празднованием 9 Мая. Генеральная прокуратура Казахстана предостерегла граждан от опрометчивых действий.

В мире экс-СССР Казахстан
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