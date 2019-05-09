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Рубрика: В мире

В КНДР прошел "Бессмертный полк"

Текст: Олег Кирьянов (Расон - Сеул)
На Корейском полуострове отмечают День Победы, и продолжается шествие "Бессмертного полка". Сегодня соответствующие мероприятия прошли в КНДР, в городах Расон (Раджин), Пхеньян и Чхонджин.
Фото: Роман Латушкин, "РасонКонТранс" Фото: Роман Латушкин, "РасонКонТранс"
Фото: Роман Латушкин, "РасонКонТранс"

В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Заместитель генерального директора "РасонКонТранс" Роман Алексеевич Минкевич поздравил россиян и представителей корейской стороны со светлым праздником - Днем Победы, призвав никогда не забывать подвиг наших предков, которые смогли переломить хребет нацисткой Германии и победить в крупнейшей в истории человечества войне. Он также отметил, что в городе Расон среди останков покоящихся здесь воинов Советской Армии, отдавших свои жизни за освобождение Корейского полуострова, есть и летчик Герой Советского Союза Михаил Егорович Янко, который совершил последний в истории Второй мировой войны таран. В августе 1945 года он направил свой подбитый самолет на огневые укрепления японцев в корейском порту Унги, за что он и члены экипажа были награждены посмертно.

Россияне также поблагодарили власти КНДР за то, что они заботятся о находящихся на территории страны захоронениях воинов и граждан СССР, а также памятниках, и содержат все мемориалы в образцовом состоянии. От северокорейской стороны на мероприятии присутствовали заместитель генерального директора СП "РасонКонТранс" Пак Тхэ Хен и руководитель представительского отдела Ли Ген Чхоль, которые также приняли участие в шествии и возложении цветов.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Аналогичные мероприятия прошли в этот день и в других городах КНДР - Пхеньяне и Чхонджине, где расположены, соответственно, посольство и Генеральное консульство Российской Федерации.

В Южной Корее шестого мая шествие "Бессмертного полка" состоялось уже в Пусане, а 11 мая пройдет в Сеуле. Согласно информации, распространенной посольством РФ в Сеуле и Координационным советом организаций российских соотечественников в Республике Корея, акция стартует в субботу, в 13:00. Помимо шествия "Бессмертного полка" в Сеуле пройдет также и концерт "Ты помни… Никогда не забывай!". В программу мероприятия включены военно-полевая кухня, танцплощадка "Май 45-го", фотозона, палатка детского творчества и акция "Георгиевская ленточка".

Справка "РГ"

По данным посольства Российской Федерации в Пхеньяне, на территории КНДР находятся всего 11 братских и 345 отдельных могил захоронения советских военнослужащих и граждан СССР. Эти могилы расположены в городах Пхеньян, Вонсан (провинция Канвон), Чхонджин и Расон (провинция Северная Хамген), Хамхын (провинция Южная Хамген), Ыйджу (провинция Северная Пхенан). Общая численность захороненных составляет 1375 человека (546 неизвестных), в том числе 991 военнослужащий (257 неизвестных).

Основная часть установленных захоронений относится к 1945-1948 годам и более позднему периоду, вплоть до 1959 года. Кроме того, в городах Пхеньян, Хэджу (провинция Южная Хванхэ), Нампхо (провинция Южная Пхенан), Чхонджин (Северная Хамген), Тонрим и Синыйджу (провинция Северная Пхёнан) установлены памятники ("Монументы Освобождения") советским воинам, погибшим в боях за освобождение Кореи.

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