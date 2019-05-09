В команде Зеленского сравнили с кнутом закон об украинском языке

Принятый Верховной радой закон об украинском языке является "кнутом", который может иметь обратное действие. Такое мнение озвучил Святослав Юраш - советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике.

"Если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия", - цитирует РИА Новости. Юраш убежден, что процесс украинизации должен быть органичным, и тогда все будет проходить лучше и быстрее.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Из документа, который поддержали 278 парламентариев, следует, что граждане страны должны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Требование распространяется как на органы госвласти, так и на социальные учреждения. Исключения допускаются только для частного общения и религиозных обрядов. Следить за соблюдением закона будет специально создаваемая Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал сразу после вступления в должность проверить принятый Верховной радой закон на предмет соответствия конституции, а также интересам граждан страны.