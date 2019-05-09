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Рубрика: В мире

В Любляне прошла церемония Памяти в честь Дня Победы

Текст: Александр Борисов
Церемония Памяти в Любляне Фото: РЦНК в Словении Церемония Памяти в Любляне Фото: РЦНК в Словении
Церемония Памяти в Любляне Фото: РЦНК в Словении

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в столице Словении - Любляне состоялась церемония Памяти. Она прошла у памятника "Сынам России и Советского Союза", погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, который в июле 2016 года торжественно открыли президенты Российской Федерации Владимир Путин и Словении Борут Пахор.

Фото: Роман Латушкин, "РасонКонТранс"
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Как подчеркнули в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Любляне, в столичном мемориальном парке "Жале" венки и цветы к памятнику "Сынам России и Советского Союза" возложили посол России в Словении Доку Завгаев, мэр Любляны Зоран Янкович, сотрудники РЦНК, представители ветеранских организаций, общества "Словения-Россия" и организаций соотечественников.

"Выступая перед собравшимися, посол России в Словении Доку Завгаев поблагодарил словенцев и соотечественников за бережное сохранение памяти о наших воинах, подчеркнул важность сохранения исторической памяти о совместной борьбе народов Европы против нацистских и фашистских агрессоров, а также воспитания молодого поколения в духе мира, дружбы и сотрудничества между странами и народами", - отметили в РЦНК.

В мире Европа Словения День Победы
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