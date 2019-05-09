В Минпромторге прокомментировали отказ от пластиковых пакетов и посуды

В ближайшей перспективе Россия не будет полностью отказываться от использования одноразовой пластиковой посуды, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он пояснил, что начинать отказ от одноразового пластика следует с пластиковых пакетов.

"Отменить совсем пластиковую посуду? Совсем, думаю, это невозможно. Должно быть сбалансированное решение", - передает слова министра ТАСС. Мантуров пояснил, что отказаться совсем от пластиковой посуды удастся только с появлением альтернативных материалов.

По его мнению, начинать следует с постепенного отказа от пластиковых пакетов в пользу бумажных. "Мы к этому тоже постепенно двигаемся", - сказал он.

Для сокращения использования одноразового пластика необходима нормативная база и осознанное использование людьми экологичных упаковочных материалов и посуды, отметил министр.