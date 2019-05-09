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09.05.2019 13:13
Рубрика: В мире

В Одессе прошло празднование Дня Победы

Текст: Тимофей Борисов
Не все на Украине забыли, когда и какой ценой далась Великая Победа. Сегодня ровно в десять часов утра начались торжества и празднование в городе-герое Одессе.
Фото: Тимофей Борисов/РГ Фото: Тимофей Борисов/РГ
Фото: Тимофей Борисов/РГ

В этом году по традиции состоялось возложение венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на аллее Славы, стеле "Крылья Победы" на площади Десятого апреля, на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива и к Мемориалу героической обороны Одессы 411-й береговой батареи. Праздничные мероприятия прошли также на улицах города, названных в честь героев-освободителей.

В торжествах приняли участие почти все живые участники освобождения города, ветераны Второй мировой войны, представители учебных заведений, общественных организаций и национальных объединений, действующих в городе и области, Одесская региональная организация Союза журналистов Украины, Фонд поддержки и развития журналистики "Планета", религиозные деятели, представители молодежи. Все они почтили память участников освобождения Одессы, говорили о неразрывности связи поколений и сохранении памяти о Победе. На сегодняшний день в Одессе осталось в живых 22 ветерана, которые принимали участие в освобождении города от оккупантов.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Кстати, в этом году это уже вторые торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 10 апреля одесситы отметили 75-летие освобождение города от фашистов. Оккупация города у моря длилась 907 дней, погибли 82 тысячи человек, еще 78 тысяч были принудительно высланы в Германию.

Выступивший на торжественном мероприятии президент Фонда "Планета" Ибрагим Мальсагов рассказал о своем предке - Герое России, летчике Ахмеде Мальсагове, который принимал участие в освобождении Одессы в качестве командира звена 5-го ближнебомбардировочного полка 21-й смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта. Майор Мальсагов был представлен к званию Героя Советского Союза в годы войны, но справедливость восторжествовала через много лет.

"Одесса всегда была многонациональным и многоконфессиональным городом, - отметил Мальсагов. - В этом многообразии наше единство. И чем чаще мы будем вспоминать события тех лет, тем легче будет бороться с нацистским злом в будущем".

На вопрос корреспондента "РГ", не было ли на праздничных мероприятиях инцидентов с полицией или националистами, ведь советская символика на Украине запрещена, Ибрагим Мальсагов ответил: "Нет, здесь, в Одессе, на это как-то не обращают внимание. И красные флаги были, и ветераны с советскими орденами ходят".

А ректор Одесской юридической академии Виктор Загородний заметил: "Этот праздник отмечает не только взрослое поколение, его празднуют и молодые люди, студенты, что является залогом сохранения памяти о тех событиях".

В мире экс-СССР Украина День Победы
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