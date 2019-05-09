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Рубрика: В мире

В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек

Пожар произошел на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море. Оно загорелось в среду вечером, около 17.30 мск во время трубоукладочных работ.

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В результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на компанию Saipem, арендующую судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Все раненые были эвакуированы на берег.

По данным компании, к настоящему моменту пожар на судне ликвидирован. О причинах возгорания ничего не сообщается.

В мире экс-СССР Азербайджан
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