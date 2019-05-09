В России стартовали "Поезда Победы"

"Поезда Победы" перевезут ветеранов, тружеников тыла, членов их семей и других гостей к местам празднования Дня Победы, местам бывших боевых действий и воинской славы, сообщили в Минтрансе России. Такие поезда сформированы из исторического подвижного состава. Во время поездки для участников организована развлекательная программа.

Например, один из таких поездов стартовал 9 мая с Рижского вокзала Москвы рано утром. Праздничный состав будет курсировать до станции "Дубосеково", расположенной в Волоколамском районе Подмосковья, где пройдут праздничные мероприятия.

Всего в этом году, по данным ОАО "РЖД", на "Поездах Победы" планируется перевезти более 10 тысяч пассажиров, в том числе ветеранов.

Безопасность движения "Поездов Победы" гарантирует Ространснадзор. В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ространснадзор провел рейдовые осмотры железнодорожного подвижного состава, задействованного в перевозках в период праздничных мероприятий. Проверялись доступность пассажирского подвижного состава для маломобильных групп населения, пожарная безопасность и техническое состояние поездов. На пяти железных дорогах проверено 15 "Поездов Победы". Нарушений обязательных требований, представляющих угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, не выявлено, отмечают в Ространснадзоре.