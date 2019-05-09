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09.05.2019 17:35
Рубрика: Общество

В Северной Корее открыт монумент в честь подвига советских летчиков

Текст: Олег Кирьянов (Расон - Сеул)

"Чтобы помнили…"

День Победы всегда отмечается по-особенному теми соотечественниками, кто находится вдали от Родины. В КНДР всегда с пониманием и уважением относились и относятся к этому празднику, оказывая максимальное содействие россиянам при проведении торжественных мероприятий. Так было и сегодня. Но на этот раз День Победы запомнится не только шествиями "Бессмертного полка", торжественными речами, возложением цветов, венков к могилам советских солдат, которые освобождали Корейский полуостров и которые захоронены в различных районах Северной Кореи. Нынешний День Победы дал возможность вспомнить, рассказать о подвигах советских летчиков, которые сражались за небо Кореи как в годы Второй мировой, так и в Корейскую войны 1950-53 гг. Сегодня в Пхеньяне был открыт новый памятник в честь воздушных асов СССР, защищавших Корею в 1950-53  гг. А на северо-востоке КНДР, в Расоне, как оказалось, в 1945 г. состоялся последний в истории Второй мировой войны воздушный таран, память о котором также собираются запечатлеть мемориалом.

"Огненный таран"

Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка"

Если идти по хронологии, то сначала перенесемся на северо-восток Корейского полуострова, в район нынешнего города Расон. Так уж распорядилась судьба, что последний самолетный таран Второй мировой войны случился именно в Корее. В августе 1945 года войска 1-го Дальневосточного фронта Красной Армии начали боевые действия против японцев на территории оккупированной ими Кореи. 9 августа младший лейтенант Янко Михаил Егорович, командир звена 37-го штурмового авиационного полка 12-й авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота совершил свой первый боевой вылет. Он и его товарищи на штурмовиках Ил-2 нанесли удар по огневым точкам японцев в порту Унги. На следующий день группа штурмовиков под командованием Янко выполняла задачу по уничтожению транспортных средств Квантунской армии в порту Расин (ныне северокорейский город Расон, ранее известный как Раджин). Уже после успешной атаки самолет младшего лейтенанта подбили, а сам летчик был ранен. Командир и воздушный стрелок приняли решение не покидать машину и направили пылающий штурмовик в центр портовых сооружений, на огромное здание в центре, которое было отмечено как военный объект. Так 10 августа 1945 г. в Корее произошел последний воздушный таран Второй мировой войны.

14 августа советские морские пехотинцы после взятия порта Расин нашли останки погибших летчиков и с воинскими почестями похоронили их на сопке близ морской бухты. Над могилой был установлен трехлопастный воздушный винт разбившегося самолета. 14 сентября 1945 года Михаилу Егоровичу Янко присвоили звание Героя Советского Союза, а его товарища по экипажу, младшего сержанта Бабкина Ивану Михайловича наградили Орденом Отечественной Войны 1-й степени (оба посмертно). В 1980-е годы останки пилота и стрелка-радиста перенесли в братскую могилу советских солдат в окрестностях города Раджина.

Винт в память о подвиге…

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Больше миллиона человек прошли в "Бессмертном полку" в Петербурге

Сегодня, 9 мая в Расоне прошло шествие "Бессмертного полка", которое состоялось как раз перед мемориалом, где в братской могиле вместе с несколькими десятков советских бойцов покоятся оба героя - Михаил Янко и Иван Бабкин. В акции приняли участие несколько десятков россиян - сотрудников российско-северокорейского совместного предприятия "РасонКонТранс", а также представители КНДР. Заместитель генерального директора "РасонКонТранса" Роман Минкевич поздравил всех с Днем Победы, а также рассказал про историю последнего в истории войны "огненного тарана". "Мы хотим вернуть памятнику в какой-то степени первоначальный вид и намерены установить у братской могилы копию винта Ил-2, как это было в самом начале, в память о том самом таране. С соответствующей просьбой мы обратимся к местным властям, думаю, что они не откажут нам", - рассказал "Российской газете" Роман Минкевич.

"Чтобы помнили…"

А вот в столице Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньяне, где также сегодня отметили День Победы и где прошел "Бессмертный полк", уже появился памятник в честь подвига советских летчиков. Но мемориал посвящен тем асам, кто защищал небо Кореи в годы Корейской войны 1950-53 гг.

Как говорится в сообщении под заголовком "Чтобы помнили", опубликованном на официальной странице посольства Российской Федерации в Пхеньяне, сегодня на кладбище советских граждан в районе Садон города Пхеньяна состоялась церемония открытия памятника в честь подвига советских лётчиков, который они совершили во время Корейской войны 1950-1953 гг.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Память о Победе не вытравить

"Тогда от варварских авиационных бомбардировок погибло более 280 тысяч мирных граждан, в основном, женщин, детей и стариков, были практически полностью разрушены все города страны и объекты инфраструктуры. Вступление в войну 64-го Истребительного корпуса советских ВВС помогло спасти десятки, а может быть - и сотни тысяч корейцев. При этом наша авиация не сбросила на корейскую землю ни одной бомбы - воевали только истребители. 22 пилота были удостоены звания Героя Советского Союза, а 315 лётчиков отдали за мирное небо над Кореей свои жизни. Настало время воздать должное нашим героям. Сотрудники Посольства собрали свои личные средства на изготовление и установку памятника в их честь, корейские друзья поддержали эту инициативу, а лучшие пхеньянские мастера-камнерезы воплотили ее в граните. Наш долг - помнить о доблести советских лётчиков, защитивших корейское небо. Это наш завет тем, кто будет жить и работать здесь после нас", - говорится в сообщении посольства РФ в КНДР. Так что теперь в Пхеньяне появился еще один памятник. На серой каменной стеле высечены золотом высечены слова: "Вечная память и вечная слава советским летчикам, защищавшим небо Кореи. 1950-1953". В правом верхнем углу монумента изображена красная звезда, а на стеле также высечены силуэты трех боевых советских самолетов.

Цветы по всей Корее

Как отметили в посольстве России в КНДР, сегодня в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 150 человек - сотрудники посольства, члены из семей, представители аккредитованных в КНДР российских организаций, а также группа туристов из нашей страны. К подножию Монумента Советской Армии на сопке Моранбон легли венки и букеты цветов. В акции также участвовали и иностранные дипломаты из посольств Сирии, Болгарии, Монголии, Великобритании, Польши, Пакистана и ряда других стран.

Затем гвоздики были возложены к гранитной плите над братской могилой на советском военном кладбище в Пхеньяне. Кроме того, букеты весенних цветов были также возложены к советским мемориалам в городах Вонсане, Хамхыне, Хэджу, Чонджине, Расоне, Нампхо, Синыйджу, Тонниме и Ыйджу.

"Российская газета" благодарит посольство Российской Федерации в Пхеньяне и совместное российско-корейское предприятие "РасонКонТранс" за предоставленную информацию, фотографии и за общую помощь при подготовке материала.

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