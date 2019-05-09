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Рубрика: В мире

В Венесуэле задержан первый вице-спикер Национальной ассамблеи

В Венесуэле задержан Эдгар Самбрано - первый вице-спикер Национальной ассамблеи, один из руководителей госпереворота 30 апреля. Об этом в телеэфире заявил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

В Twitter самого оппозиционера есть запись о том, что его машину окружили сотрудники Боливарианской службы разведки, пишет РИА Новости.

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара

Ранее в Венесуэле семь оппозиционных депутатов были лишены парламентского иммунитета. Теперь их будут судить за предполагаемое участие в перевороте. Парламентариев обвиняют в предательстве родины, заговорах, подстрекательстве к восстанию и неповиновению законам. Главы национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который незаконно объявил себя президентом страны, в этом списке нет.

Президент страны Николас Мадуро также уволил из рядов Вооруженных сил Венесуэлы бывшего главу Боливарианской службы национальной разведки генерала Мануэля Фигера и еще 54 военнослужащих в связи с их причастностью к мятежу 30 апреля.

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