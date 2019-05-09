Владимир Путин поблагодарил поколение победителей

Героический путь поколения победителей - не далекое прошлое, а нравственный стержень нашего народа. Об этом президент России Владимир Путин заявил на торжественном приеме в Кремле по случаю 74-й годовщины Победы .

"Не меркнет память о прошедшей войне, о доблестных защитниках Родины, которые ценой неизмеримых жертв и утрат сокрушили нацизм", - отметил глава государства. "Враг был разбит не только силой техники и военной мощи. Главное, что разящее оружие было в руках непреклонного, сплоченного народа, единого в защите своего, кровного, родного - и на фронте, и в тылу", - подчеркнул он.

"День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность", - отметил президент. "Весь наш народ чтит и благодарит поколение победителей", - сказал он. И их героический путь - не далекая история, а часть нашей жизни, наш нравственный стержень, считает глава государства. У каждой российской семьи своя сокровенная летопись войны.

Владимир Путин отметил труд волонтеров, поисковиков, которые устанавливают судьбы безвестно пропавших, помогают найти могилы воинов, погибших за Родину.

"Именно патриотизм, обращение к подлинным ценностям стали в период войны самой мощной, самой надежной опорой для миллионов людей", - заявил президент. Они были разными по возрасту и национальности. "И на всех - столько горя и страданий, которые, казалось, вынести нельзя", - заметил он.

"Но вы все преодолели. Ваша поистине железная воля - прогнать, разгромить нацистов - до сих пор поражает не только нас - весь мир", - сказал фронтовикам Путин. "Мы, ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет - беречь Родину, трудиться на ее благо, любить ее всем сердцем", - обещал он и предложил тост: "За прославленное поколение победителей! За Великую Победу! За процветание нашей Родины - нашей любимой России!".