Владимир Путин поблагодарил поколение победителей

Новости

Макрон предложил обсудить ядерную сделку с Ираном на саммите ЕС 15:14
В Петрозаводске над военным парадом пролетели истребители Су-35 15:01
В Севастополе на параде Победы прошла восстановленная военная техника 15:00
Посол РФ: Народы Югославии внесли важный вклад в победу над фашизмом 14:47
В Туле на парад вышли боевые роботы 14:45
Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе 14:40
В Симферополе в "Бессмертном полку" прошли 47 тысяч человек 14:39
В Петербурге стартовала "Регата Победы" 14:36
МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве 9 мая 14:21
США запустили баллистическую ракету 14:18
На Кубани Парад Победы собрал около 200 тысяч человек 14:14
Александр Беглов в "Бессмертном полку" пройдет с портретами отца и дяди 13:45
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии 13:32
Участники марша "Бессмертного полка" дали отпор националистам в Киеве 13:31
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата 13:16
В Одессе прошло празднование Дня Победы 13:13
Колебания курса рубля возможны из-за повышения США пошлин на товары из КНР 13:10
На параде Победы в Волгограде впервые показали плавающий танк Т-38 13:07
В Кузбассе установят копию берлинского монумента Воину-освободителю 12:59
На Украине организованно прошла акция "Бессмертного полка" 12:54
Новый прицел "Гефест" сделает неуправляемые авиабомбы высокоточными 12:48
В Симферополе на параде Победы показали 40 единиц военной техники 12:46
Лукашенко напомнил об основных уроках Великой Победы 12:37
Путин получил послание Рухани 12:26
"Бессмертный цех" впервые принял участие в торжествах 9 мая 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 13:43
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Владимир Путин поблагодарил поколение победителей

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин

Героический путь поколения победителей - не далекое прошлое, а нравственный стержень нашего народа. Об этом президент России Владимир Путин заявил на торжественном приеме в Кремле по случаю 74-й годовщины Победы.

"Не меркнет память о прошедшей войне, о доблестных защитниках Родины, которые ценой неизмеримых жертв и утрат сокрушили нацизм", - отметил глава государства. "Враг был разбит не только силой техники и военной мощи. Главное, что разящее оружие было в руках непреклонного, сплоченного народа, единого в защите своего, кровного, родного - и на фронте, и в тылу", - подчеркнул он.

Фото: Константин Завражин/РГ
Парад в честь Дня Победы завершился в Москве

"День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность", - отметил президент. "Весь наш народ чтит и благодарит поколение победителей", - сказал он. И их героический путь - не далекая история, а часть нашей жизни, наш нравственный стержень, считает глава государства. У каждой российской семьи своя сокровенная летопись войны.

Владимир Путин отметил труд волонтеров, поисковиков, которые устанавливают судьбы безвестно пропавших, помогают найти могилы воинов, погибших за Родину.

"Именно патриотизм, обращение к подлинным ценностям стали в период войны самой мощной, самой надежной опорой для миллионов людей", - заявил президент. Они были разными по возрасту и национальности. "И на всех - столько горя и страданий, которые, казалось, вынести нельзя", - заметил он.

"Но вы все преодолели. Ваша поистине железная воля - прогнать, разгромить нацистов - до сих пор поражает не только нас - весь мир", - сказал фронтовикам Путин. "Мы, ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет - беречь Родину, трудиться на ее благо, любить ее всем сердцем", - обещал он и предложил тост: "За прославленное поколение победителей! За Великую Победу! За процветание нашей Родины - нашей любимой России!".

Власть Работа власти Госуправление Президент День Победы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки