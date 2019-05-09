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09.05.2019 14:38
Рубрика: Русское оружие
Проект: День Победы

Военный парад прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Около 750 солдат и офицеров российской группировки войск в Сирии и военнослужащих армии Асада, а также около двух десятков единиц военной техники участвовали в параде Победы, прошедшем 9 Мая на авиабазе Хмеймим.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что в пеших колоннах маршировали офицеры управления группировкой войск и тактической группы, военнослужащие прикрывающего авиабазу зенитного ракетного полка. К торжественному прохождению также привлекли представителей медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения нашей военной полиции.

Механизированную колонну на этом параде составили из штатной современной российской военной техники, в том числе бронеавтомобилей "Тайфун", "Тигр" и бронетранспортеров БТР-82АМ.

Самолеты и вертолеты демонстрационного пролета в воздух не поднимали. Однако на базе устроили статичный показ авиатехники. На нем были представлены истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и Су-24, штурмовики Су-25, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

Накануне праздника в российском миротворческом Центре заявили, что среди участников торжественного марша в Хмеймиме будут летный и технический состав ВКС России, военные моряки, военные советники, бойцы сил специальных операций, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон, а также военная полиция.

Для военнослужащих авиабазы постоянно организуют культурные мероприятия с выездами концертных бригад, выступлениями известных российских актеров, общественных деятелей и знаменитых спортсменов. В День Победы тоже предусмотрена обширная культурно-досуговая и спортивная программа.

Гости праздника смогли убедиться, что на авиабазе Хмеймим созданы все необходимые условия для нормального несения службы, а также отдыха и досуга личного состава. По данным миротворческого Центра, на аэродроме функционирует современная военная и социальная инфраструктура. Это четыре модульных комплекса, три гостиницы, две бани, спортивный городок, клуб, торгово-бытовая зона со столовыми, магазинами и кафе.

В сирийском порту Тартус для размещения экипажей наших кораблей построен модульный городок, оборудованы спортивный зал, а также реконструирована столовая и оборудована хлебопекарня.

В Минобороны РФ также сообщили, что в шести городах Сирии 9 Мая проходит акция "Бессмертный полк".

Русское оружие Вооружение России РГ-Фото День Победы
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