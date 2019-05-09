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09.05.2019 15:40
Рубрика: В мире

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Текст: Александр Саможнев

Телерадиостанция BBC уволила 61-летнего ведущего Дэнни Бейкера за скандальное сообщение в социальных сетях с изображением новорожденного сына принца Гарри в виде шимпанзе, сообщает портал radiotimes.com

Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
Стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри

"Только что уволен. Я всегда был "горячим перцем", - подтвердил увольнение Бейкер в Twitter. Пока официального подтверждения компании по факту наказания репортера не последовало.

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе.

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

В мире Европа Великобритания Британский королевский дом
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