ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Телерадиостанция BBC уволила 61-летнего ведущего Дэнни Бейкера за скандальное сообщение в социальных сетях с изображением новорожденного сына принца Гарри в виде шимпанзе, сообщает портал radiotimes.com

"Только что уволен. Я всегда был "горячим перцем", - подтвердил увольнение Бейкер в Twitter. Пока официального подтверждения компании по факту наказания репортера не последовало.

Бейкер сразу же удалил сообщение в социальных сетях, которое он подписал "королевский отпрыск покидает роддом". На нем были изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе.

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.