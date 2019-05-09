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Вышел первый трейлер сериала по комиксу "Хранители"

Новости
    09.05.2019, 21:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал HBO показал официальный тизер-трейлер сериала, на который поклонники качественных комиксов возлагают особые надежды - речь о "Хранителях" (Watchmen).

В основе шоу - одноименный мегакультовый графический роман Алана Мура. Действие сериала развернется после событий, описанных в оригиналом комиксе и, соответственно, фильме 2009 года Зака Снайдера.  

При этом известно, что ставка в телевизионных "Хранителях" будет сделана на новых персонажей.

Шоураннер - Деймон Линделофф ("Остаться в живых", "Оставленные").

В ролях: Джереми Айронс, Том Мисон, Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луи Госсет, Яхья Абдул-Матин, Сара Викерс.

Премьера - осенью. Точной даты пока нет. 

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