Самые ожидаемые телесериалы 2019 года по версии "Кинократии"

Главное событие-2019 в мире сериалов уже определено практически без вариантов: это премьера в апреле восьмого, заключительного сезона угрюмого фэнтези-эпика "Игра престолов".

В нем создатели дерзко посулили эскалировать уровень насилия до ранее невиданных пределов. После чего обещана череда сериалов-приквелов во вселенной Льда и Пламени, первый из которых - "Долгая ночь" - может выйти в следующем году. Априори став главным событием мира сериалов-2020.

По крайней мере, если не схлестнется с гигантоманским сериалом Amazon по "Властелину колец", где cо сроками премьеры пока нет однозначноcти (хотя ранее предварительно назывался 2021 год).

Но это всё пусть и не особо дальняя, но все-таки перспектива. Мы же сегодня остановимся на свежих и потенциально будоражащих воображение многосерийных шоу, которые, будем надеяться, ждут нас уже в году наступившем.

"Академия "Амбрелла" / The Umbrella Academy

Телеадаптация комикса экс-вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя, выпущенного издательством Dark Horse в 2007-2009 годах и стяжавшего премию Айснера - "Оскар" мира комиксов.

По его сюжету бывшие члены академии "Амбрелла", "расформированные супергерои", вновь собираются вместе после смерти своего приемного отца и гуру сэра Реджинальда Харгривза, умело маскировавшегося под личиной человека-бизнесмена и ученого инопланетянина. Цель команды - спасти Землю от Апокалипсиса, к чему Харгривз натаскивал их с младенчества.

Разговоры об экранизации The Umbrella Academy начались еще в 2010-м. Изначально планировался полнометражный фильм, но в итоге - после ряда переигрываний и уточнений - в 2015-м было принято решение делать сериал для вездесущего Netflix.

Релиз первого сезона, состоящего из десяти эпизодов, - 15 февраля.

Примечательно: при создании "Академии" Уэй в первую очередь вдохновлялся незаурядным комиксом Doom Patrol, премьера экранизации которого также на подходе. Более того: тоже 15 февраля.

"Благие знамения" / Good Omens

И опять попытка не доводить дело до Апокалипсиса: сериал по юмористическому фэнтези-роману таких жанровых столпов, как Нил Гейман и Терри Пратчетт. В книге демон Кроули и ангел Азирафелем из утилитарных соображений объединяют усилия по предотвращению вышеназванного бедствия.

Как и в случае с "Амбреллой", путь "Намерений" на экраны был долог и тернист, стартовав в 2002-м - под крылом Терри Гиллиама. Причем на главных ролях значились Джонни Депп и Робин Уильямс. Но проект испуганно завернули из-за событий 11 сентября.

Шесть эпизодов первого сезона Amazon обещает представить в текущем году. Пока без точной даты.

"Ведьмак" / The Witcher

Несложно отметить даже при беглом взгляде на наш перечень, что по части многообещающего долгоиграющего фэнтези 2019-й будет особо жирен. Чему, среди прочего, зарука и новая экранизация культового цикла Анджея Сапковского о похождениях охотника на монстров Геральта. В исполнении "Супермена" Генри Кавилла, которого успели вусмерть высмеять после первого же тизера. До этого успев сломать три воза копий на обсуждении каста на роль Цири.

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Даты премьеры пока нет.

"Карнивал Роу" / Carnival Row

Новый-старый проект неугомонного Дель Торо - с Орландо Блумом и Карой Делевинь в осевых ролях. И вновь фэнтези, и опять амбициозная донельзя Amazon Studios.

Действие сказочного триллера, стимпанк-неонуара Carnival Row, труды над которым начались тоже давно - в 2005-м, развернется в городе Бюрг, аналоге викторианского Лондона, где бок о бок обитают люди и беженцы из раздираемой войной фантастической вселенной. При этом первые не особо рады вторым. Что, естественно, в какой-то момент приводит к пренеприятнейшим событиям, грозящим окончательно сломать хрупкий мир. Чему должен воспрепятствовать детектив Райкрофт Филострат (Блум).

В первом сезоне ждем восемь серий.

"Книга Келвина" / Kelvin's Book

Антиутопия, работу над которой "оскаровец" Михаэль Ханеке ("Забавные игры", "Пианистка") анонсировал год назад словами, что после двух десятков фильмов готов представить зрителям и историю подлиннее.

По центру сюжета - несколько молодых людей-путешественников из недалекого будущего, совершающие из-за технической неполадки экстренную посадку в некой мрачной местности за пределами знакомого мира. После чего у них "на многое открываются глаза".

Как подчёркивает продюсер "Книги" Нико Хоффманн, сериал посвящен "электронной эре - той, в которой мы сейчас живем", а их проект - "чертовски своевременен".

Обещаны десять серий. Даты нет.

"Мандалорец" / The Mandalorian

Еще один проект Disney в рамках непрестанно, как и сама Вселенная, расширяющейся - простите за дохленькую попытку каламбура - вселенной "Звездных войн".

Сюжет сериала размещен между событиями "Возвращения Джедая" и "Пробуждения силы", "после падения Империи, до появления Первого Ордена". В центре - наемник-мандалорец, "живущего на самом краю далекой галактики, где не действует закон Новой Республики".

В первом сезоне десять эпизодов. Создатель - Джо Фавро, что само по себе - неплохой гарант качества. В целом.

"Стража" / The Watch

Мини-сериал на основе одного из подциклов "Плоского мира" Терри Пратчета, о необходимости которого настойчиво заговорили лет восемь назад, но дело постоянно подвисало.

Хотя продюсер Рианна Пратчетт, дочь автора первоисточника, неустанно заверяла, что сериал так или иначе в работе. Чему на ВBC энергично поддакивали.

Изначально предполагается, что в каждом из тринадцати эпизодов сериала, описанного как "C.S.I. от Пратчетта", Городская стража будет расследовать новое преступление. Появление Смерти - обещано.

Всего "Плоский мир", начатый в 1983-м и задуманный автором как пародия на фэнтезийные сериалы, разбит на шесть подциклов. Включая хроники похождения местных ведьм, про волшебника-недотыкомку, того самого Смерть и эту самую Городскую стражу Анк-Морпорка, крупнейшего города Диска, - редкостный сброд. Guards! Guards! - первый роман серии, был издан в 1989-м.

Даты премьеры все еще нет.

"Сквозь снег" / Snowpiercer

Вторая экранизация французский комикса Le Transperceneige (первая - полнометражка Пона Джуна-хо 2013-го). На этот раз - в формате сериала с Дженнифер Коннелли.

Сюжетно - постапокалиптическая пелевинская "Желтая стрела": через ядерную зиму по закольцованной железной дороге непрерывно мчится поезд, в первых вагонах которого в роскоши купается знать, тогда как про мере движения к хвосту эскалируются голод и нищета, и люди вынуждены кормиться желе из тараканов. Разумеется, по всем законам мироустройства в какой-то момент в недрах зреет революция с призывами отобрать и поделить.

У руля - Джош Фридман ("Терминатор: Битва за будущее" и грядущая перезагрузка серии). В первом сезоне будут десять серий.

"Страна Лавкрафта" / Lovecraft Country

Экранизация одноименного нового, премированного романа весьма неплохого американского писателя Мэтта Раффа ("Канализация", "Злые обезьяны") - от Джордана Пила ("Прочь", "Мы") и Миши Грин ("Сыны Анархии").

Ветеран корейской войны, молодой афроамериканец Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс, "Когда мы восстанем") возвращается в Чикаго середины пятидесятых и с помощью дяди и подруги детства отправляется на поиски своего сгинувшего отца.

При этом выясняется, что Аттикус - потомок Тита Брейтуайта, могущественного колдуна из городка Арпхэм, и "обладает силой его крови". Что вовлекает парня в интриги американских колдовских лож, после чего Блэку и его родным предстоит столкнуться с "богохульными ритуалами, магическими гримуарами, путешествиями на край Галактики, монстрами с многочисленными щупальцами, призраками оккультистов, оборотнями, проклятиями и ожившими предметами". А также разного рода ужасами социальной несправедливости. Вроде расовой сегрегации.

В первом сезоне восемь серий, пока без точной даты премьеры.

"Сумеречная зона" / The Twilight Zone

Очередная попытка перезапустить мегакультовую франшизу пятидесятых-шестидесятых, где вновь в деле Джордан Пил. Что подразумевает изрядную долю юмора, надо полагать.

Созданная Родом Серлингом, оригинальная "Зона" выходила в 1959-1964 годах: 156 серий сайфая, хорроров и триллеров, фирменной "фишкой" которых были внезапные развязки. Первое возрождение шоу случилось в 1985-1989 годах (65 серий), второе - в 2002-2003-х (22 серии). Кроме того, в наборе - спродюсированный Спилбергом полнометражный фильм.

В нынешнем ребуте анонсированы десять эпизодов.

"Уловка 22" / Catch-22

Новая экранизация дебютного романа (1961) Джозефа Хеллера, шедевра антивоенной и абсурдистской литературы. Первую в 1970-м снял Майкл Николс, режиссер "Кто боится Вирджинии Вульф?" и "Выпускника". За нынешнюю принялся Джордж Клуни. Пообещав уложить все в мини-сериал на шесть эпизодов.

"Хранители" / Watchmen

Уже отлично экранизированный в 2009-м Заком Снайдером ревизионистский комикс от DC вернется на экраны в этом году сериалом на десять эпизодов под руководством Деймона Линделофа, одного из создателей Lost, "Оставленных" и новых "Стартреков".

В основе, соответственно, все та же мощная история Алана Мура и Дэйва Гиббонса - альтернативная вселенная, США времен "холодной войны", где в какой-то момент супергероев начинают рассматривать как преступников и самозванцев. После чего кто-то начинает прореживать их ряды.

По словам авторов, в сериале они стремятся "уважать ностальгию оригинального новаторского графического романа, при этом пытаясь открыть новые горизонты".

Шоу выйдет в этом году на HBO.

Главные сериалы-продлёнки 2019-го

Ну и бонусом давайте кратко пробежимся по самым желанным продленкам. Где один из несомненных лидеров, помимо, понятно, "Игры престолов", - третий сезон ретро-хоррора "Очень странные дела".

С ОСД запросто конкурирует антология неиссякаемых Мёрфи и Фэлчака "Американская история ужасов", и по прошествии восьми сезонов демонстрирующая похвально крепенький уровень. Этот год - девятый сезон, следующий - десятый.

Далее - второй сезон (изначально, кстати, не предполагавшийся) "мыльной оперы" в формате триллера "Большая маленькая ложь"; третий сезон "Настоящего детектива", который, судя по трейлерам, Ник Пиццолатто попытается откатить теперь к терпкой атмосфере блестящего первого (премьера - 13 января); второй сезон "Охотников за разумом" Дэвида Финчера.

Ну и, конечно, один из лучших анимационных сериалов в истории - четвертый сезон феерической развесистой пародии на все мыслимые жанровые штампы фантастики и хорроров "Рик и Морти". Который - хвала небесам! - будет нас еще долго радовать.