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Вышел тизер сериала про супергероев-изгоев "Роковой Патруль"

Новости
    22.12.2018, 15:07
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ DC Фото: youtube.com/ DC
Фото: youtube.com/ DC

На официальном YouTube-канале DC обнародован трейлер нового супергеройского, крайне ожидаемого сериала "Роковой Патруль" (Doom Patrol).

В основе - команда специфических героев, начавшая формироваться в 1963-м, с восьмидесятого выпуска комикса My Greatest Adventure.

Все ее персонажи - люди, получившие сверхспособности в результате разного рода несчастных случаев и увечий, что в итоге и сделало их изгоями.

Как то: Роботмэн (Robotman), Негативный человек (Negative Man), Безумная Джейн (Crazy Jane), Эластика (Elasti-Girl) и всё такое. Во главе коллектива бедолаг - безумный ученый, как водится, Шеф. Который наставляет их расследовать разного рода странные явления и оппонировать злу.

Создатели - люди, делавшие "Флэша", "Стрелу", "Лигу Справедливости", "Аквамена", "Супергёрл".

В ролях: Мэтт Бомер ("Американская история преступлений"), Эйприл Боулби ("Теория Большого взрыва"), Тимоти Далтон, Брендан Фрейзер и Алан Тьюдик, Джоиван Уэйд ("Доктор Кто"), Мэттью Зук ("Мстители: Война бесконечности"), Кайл Расселл Клементс ("Ходячие мертвецы", "Американская история ужасов").

Премьера - 15 февраля 2019 года. В первом сезоне анонсированы тринадцать эпизодов.

Сериал выйдет на собственном стриминговом сервисе DC Universe и станет его вторым проектом - вслед за "Титанами". В пятом эпизоде которых, кстати, члены "Дум Патруля" и были частично представлены.

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