Вышел тизер специального эпизода "Доктора Кто"

Кельты, солдаты и детонатор - в тизере новогоднего эпизода "Доктора Кто".

Несмотря на то, что 13-ой инкарнацией известного инопланетянина впервые стала женщина, от традиционных новогодних спецвыпусков почтенная франшиза отказываться не собирается, чему подтверждением служит опубликованный на днях тизер от BBC.

В нем зло проникает сквозь толщу временных пластов и команда Доктора возвращается в Шеффилд, чтобы противостоять нависшей опасности.

Судя по ролику, планируется много боевых действий и экшна в духе Майкла Бэя, но главный сюрприз заключается в том, что будет найден ДНК самого ужасного существа во вселенной.

Напомним, что Джоди Уиттакер вновь сыграет Доктора Кто в 12-м сезоне сериала, который выйдет в 2020 году.

Премьера специального эпизода состоится 1 января 2019 года.