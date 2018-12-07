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Джоди Уиттакер продолжит играть главную роль в "Докторе Кто"

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    07.12.2018, 17:51
Текст:   Генри Достоевский

Джоди Уиттакер вернется в двенадцатом сезоне "Доктор Кто".

THR эксклюзивно свидетельствует: Джоди Уиттакер вернется к гендерно корректному образу путешественника во времени и пространстве Доктора Кто в 12 сезоне.

Фото: kinopoisk.ru
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Одна из самых спорных реинкарнаций эксцентричного инопланетянина продолжит свои приключения еще как минимум один сезон.

В целом данное заявление скорее неожиданное, т.к. ранее в СМИ прошел слух о том, что шоураннер текущего сезона Крис Чибнелл, скорее всего, не будет принимать участие в следующей главе франшизы и ожидалось, что его протеже Уиттакер последует за ним. Однако действительность расставила всех по своим местам.

Что же касается самой актрисы, то по ее словам, ей не терпится вернуться к работе, а сама она до сих пор под впечатлением от столь "экстраординарного путешествия".

Интересно, что, несмотря на то, что немалое количество поклонников одного из самых немолодых научно-фантастических британских сериалов плохо приняли новый образ, некоторые критики отнеслись к реформации довольно тепло, а первый эпизод шоу с Уиттакер собрал почти 11 млн зрителей.

Съемки нового сезона начнутся в начале 2019 года.

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