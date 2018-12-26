Вышел трейлер нового хоррора от автора "Прочь"

Пляжное пугало, рождественские ножницы и хаос - в трейлере нового хоррора Джордана Пила.

Автор громогласно заявившего о себе социального гипнотриллера "Прочь" стремительно матереет на глазах, переходя к сюрреалистичной стороне расизма в трейлере своей предстоящей второй картины под многозначным названием "Мы".

Молодой и талантливый режиссер выкатил полный комплект в духе анти-Шьямалана: гиковские намеки на предстоящий ужас в виде футболки с акулой из фильма "Челюсти", Элизабет Мосс в розовой кофточке, обожженные и вооруженные двойники в кроваво-красных тонах и хоррор-кролики.

Фирменные поскрипывания струнных, которым также, к примеру, отличился экохоррор Даррен Аронофски "мама!", по-прежнему на месте, а удушливая клаустрофобия и безумие вторжения отсылает к дилогии "Незнакомцы", "Забавным играм", "Соломенным псам" и даже частично к "Отвращению" Романа Полански. Некоторые издания отметили пересечение темы с одним из эпизодов сериала "Рик и Морти" под названием "Отдых и Риклаксация" (Rest and Ricklaxation).

По словам Пила, фильм станет коктейлем из ужаса, веселья, интриги и экшна.

Синопсис приблизительно следующий.

Семейная пара Аделаида и Гейб Уилсоны (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляются в принадлежащий им летний домик, чтобы отдохнуть там со своими друзьями (Элизабет Мосс и Тим Хейдекер). Аделаиду преследует психологическая травма из ее прошлого, которая мутирует в тревогу по поводу переживания за свою семью. Но внезапно кошмар становится реальностью, когда на пороге возникают нежелательные гости.

Премьера в РФ 28 марта.