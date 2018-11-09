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Видео: назван самый кровожадный мультсериал в истории

НОВОСТЬ09.11.2018, 12:33
Текст:   Олег Усков

Фееричная анимационная комедия "Рик и Морти", компетентно и яростно пародирующая все возможные штампы и верстовые столбы научной фантастики, ненаучной фантастики и хорроров, оказалась абсолютным лидером своего сегмента досуга по валу экранного насилия.

Как пишет NME, приводя в качестве "вещдока" исследование BuzzBingo, в "Рике и Морти" зритель может наблюдать концентрацию смертей больше, чем в любом другом шоу из тех, что доступны сегодня на стриминговых сервисах.

Согласно дотошным подсчетам, за 31 эпизод трех сезонов шоу погибли 808 персонажей. То есть примерно по 260 за сезон и по 26 - за эпизод.

Вторую строчку зловещего "чарта" занял рефлексирующий робобоевик "Мир Дикого Запада" - с 25,9 смертей на серию, третье место - у разговорной зомби-драмы "Ходячие мертвецы" с 23,2 смертями за эпизод.

При этом отмечено, что, объективно говоря, в тех же "Ходячих" погибли гораздо больше персонажей, так что речь идет о концентрации смертей на один эпизод шоу. Где "Рику и Морти" нет равных.

Ранее сообщалось, что милый этот мультик продлили, заказав создателям сразу семьдесят новых эпизодов. Сколько из них придется на четвертый сезон - пока неясно.

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