По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал

На BBC дали отмашку конвертировать культовый цикл ядовито-юмористического фэнтези Терри Пратчетта "Плоский мир" (Discworld) в телесериал.

Об этом сообщил ресурс Deadline, ссылаясь на источник.

Впрочем, никаких подробностей по-прежнему нет, кроме того, что в первом сезоне, названном "Стража" (The Watch), намечены шесть эпизодов.

По каким именно книгам объемной этой серии станут трудиться дальше - пока неясно. Но есть предположение, что это может быть, по модной нынешней традиции, сериал-антология. То есть с сезонами, твердо не связанными друг с другом линейным сюжетом.

Сценарием занят Саймон Аллен ("Мушкетеры"), продюсер - Хилари Сэлмон ("Лютер"). По касту и датам определенности нет.

Проект - общее детище ВВС и основанной в 2012 году компании Narrativia, которая занимается художественным наследием Пратчетта, и где у руля - дочь фантаста Рианна и его бывший агент Роб Уилкинс.

Также имеет смысл напомнить, что в настоящее время Amazon и BBC работают над сериалом по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана "Благие намерения", премьера которого обещана на следующий год.

Цикл про Плоский мир, начатый в 1983-м и задуманный автором как пародия на фэнтезийные сериалы, включает в себя более шестидесяти сегментов - романов, рассказов, справочников и так далее, вплоть до поваренной книги. В серии шесть подциклов: про группу ведьм, волшебника-недотыкомку, Смерть и, собственно, городскую стражу Анк-Морпорка, крупнейшего города Диска.

Терри Пратчетт скончался в 2015 году в возрасте 66 лет.