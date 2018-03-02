Легендарная фэнтези-вселенная Терри Пратчетта станет телесериалом

Пожалуй, одна из лучших "сериальных" новостей - сразу после щедрых посулов сделать высокобюджетное шоу по "Властелину колец": нестерпимо сияющий бриллиант юмористического фэнтези "Плоский мир" все-таки станет сериалом. И там уже подвижки.

Как откровенно радует Deadline, BBC Studios нашла на проект сценариста - Саймона Аллена ("Мушкетеры", предстоящий мини-сериал по "Подводной лодке" Петерсена).

И речь идет о шестисерийном "Стража! Стража!" (Guards! Guards!), где в основе - один из подциклов вселенной.

Как напомнено, о необходимости шоу заговорили еще в 2011-м, но дело постоянно подвисало. Хотя продюсер Рианна Пратчетт, дочь автора первоисточника, Терри Пратчетта, пару раз заверяла, что сериал, так или иначе, в работе.

По датам пока данных нет. На каком канале покажут - тоже неизвестно. Но BBC настроена молодцевато, боевито, деловито бряцает алебардой и авансом грозится несколькими сезонами.

Книжный цикл про Плоский мир, начатый в 1983-м и задуманный автором как пародия на фэнтезийные сериалы, включает в себя более шести десятков сегментов - романов, рассказов, справочников и даже поваренную книгу.

В серии шесть подциклов. Включая хроники похождения местных ведьм, про волшебника-недотыкомку, Смерть и городскую стражу Анк-Морпорка, крупнейшего города Диска, - редкостный сброд, прямо сказать. Guards! Guards! - первый роман серии, был издан в 1989-м.

О том, что все это смешно до падучей истерики, говорить нелепо - это известно любому культурному человеку.

Терри Пратчетт скончался в 2015 году в возрасте 66 лет.

Ранее мы писали еще об одном сериале по Пратчетту, по их совместному с Нилом Гейманом ("Американские боги") роману "Благие намерения". Его съемки стартовали в сентябре. Премьера обещана на следующий год.