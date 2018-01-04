Джиллиан Андерсон ушла из сериала "Американские боги"

Гнев богини: Джиллиан Андерсон не появится во втором сезоне "Американских богов", сообщает LA Times.

Впечатав себя навеки в историю кинематографа образом страстного медика-скептика и по совместительству агента ФБР Даны Скалли, актриса Джиллиан Андерсон, не так давно заявившая, что новый сезон "Секретных материалов" станет последним для нее, похоже, не оценила решение руководства канала Starz, которые расстались с шоураннерами "Американских богов" Брайаном Фуллером и Майклом Грином по причинам, судя по всему, в основном финансового толка

Актриса, которая неплохо себя проявила в данном шоу в образе богини Медиа, решила поддержать своего старого друга и коллегу Фуллера, с которым они сотрудничают еще со времен временно приостановленного "Ганнибала", и заявила, что после этого увольнения ее ноги тоже не будет во втором сезоне "Американских богов".

Сама Андерсон, отмечающая в себе в последние годы все большую тягу к театру, отметилась в недавнем "Скрюченном домишке" по роману Агаты Кристи, а первый эпизод нового сезона "Секретных материалов", обещающий немало твистов, вышел 3 января.