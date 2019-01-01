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Тизер и постер: объявлена дата выхода 3-го сезона "Очень странных дел"

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    01.01.2019, 15:23
Текст:   Козьма Лоханкин

Сервис Netflix сделал еще один ценный подарок к новому году.

У третьего сезона одного из самых любимых зрителями проектов - ностальгически-мистического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) - появилась дата премьеры. А заодно - и зловещий тизер и стильный постер.

Оба промо-материала свидетельствуют: долгожданный новый сезон, который обещает быть еще мрачнее и масштабнее предыдущих двух, появится на Netflix в День независимости США, 4 июля.

Ранее создатели раскрыли названия грядущих эпизодов "Очень странных дел".

Также Netflix выложил новый трейлер своего свежего амбициозного проекта "Королевство" о зомби в средневековой Корее.

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