Тизер и постер: объявлена дата выхода 3-го сезона "Очень странных дел"

Сервис Netflix сделал еще один ценный подарок к новому году.
У третьего сезона одного из самых любимых зрителями проектов - ностальгически-мистического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) - появилась дата премьеры. А заодно - и зловещий тизер и стильный постер.
JULY 4 pic.twitter.com/UX9M1L02rd— Stranger Things (@Stranger_Things) 1 января 2019 г.
Оба промо-материала свидетельствуют: долгожданный новый сезон, который обещает быть еще мрачнее и масштабнее предыдущих двух, появится на Netflix в День независимости США, 4 июля.
Ранее создатели раскрыли названия грядущих эпизодов "Очень странных дел".
Также Netflix выложил новый трейлер своего свежего амбициозного проекта "Королевство" о зомби в средневековой Корее.