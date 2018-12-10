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Видео: раскрыты названия эпизодов нового сезона "Очень странных дел"

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    10.12.2018, 11:45
Текст:   Алексей Литовченко

"Летом 1985 года приключение продолжается", - лаконично информирует тизер третьего сезона "Очень странных дел", опубликованный на YouTube-канале Netflix.

Минутное видео, подтверждающее, что сериал про детей на велосипедах вернется на экраны в следующем году, раскрывает заголовки грядущих эпизодов: Suzie, Do You Copy?, The Mall Rats, The Case of the Missing Lifeguard, The Sauna Test, The Source, The Birthday, The Bite, и The Battle of Starcourt. Можете уже начинать строить теории о том, что все это значит.

Фото: youtube.com/ BBC
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Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Финн Вулфхард, Чарли Хитон и так далее вернутся к своим ролям. Ранее актеры, занятые в сериале, обещали, что грядущий сезон станет мрачнейшим из всех.

Летом этого года создатели "Очень странных дел" представили еще один своеобразный тизер, стилизованный под рекламу торгового центра Starcourt. Который, судя по всему, и станет важным местом действия восьми серий нового сезона.

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