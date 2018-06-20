Глава Amazon: сериал по "Властелину колец" появится в 2021 году

Появились некоторые небезынтересные подробности о сериале по "Властелину колец" от Amazon.

В беседе с Deadline глава Amazon Studios Дженнифер Салки поведала о том, что происходит с одним из самых амбициозных проектов последних лет. Госпожа Салки отметила, что, поскольку все формальные договоренности на самом деле были достигнуты лишь недавно, около месяца назад, скоро появится больше конкретики, вплоть до имен сценаристов и того, в каком направлении примерно все будет развиваться дальше.

Что касается Питера Джексона, автора великолепных (и просто неплохих) полнометражных экранизаций книг Джона Р. Р. Толкина, то глава Amazon пояснила, что, несмотря на некоторые высказывания режиссера, звучавшие ранее, переговоры об участии постановщика в самом разгаре, причем главный вопрос там - не само участие Джексона, а насколько глубоко он будет вовлечен в процесс создания.

Однако далее начинается самое интересное.

Отвечая на вопрос о том, будет ли сериал связан с фильмами, Салки пояснила, что это не новая адаптация, а именно самостоятельное произведение. Но в то же время, пообещала дама, зритель не столкнется с полностью новым миром - определенные места и персонажи обязательно будут ему знакомы и любимы.

Салки пообещала, что все будет выглядеть "сногсшибательно", так как у них нет проблем с амбициями.

Напомним, что бюджет сериала, включая немалую сумму, затраченную на приобретение прав, составляет около миллиарда долларов. Всего ожидается пять (!) сезонов. И возможный спин-офф. Что и говорить, у Amazon крепкие финансовые мышцы.

Ну и к самому важному - к дате премьеры. В разговоре уже с другим изданием, THR, Салки обмолвилась, что производство сериала займет два года, и проект планируется представить где-то в 2021 году, но в то же время отметила, что есть люди, которые хотели бы его выпустить на год раньше - в 2020-м.