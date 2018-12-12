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Вышел полноценный трейлер третьего сезона "Настоящего детектива"

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    12.12.2018, 10:53
Текст:   Генри Достоевский

Блюзовый мрак и волна нуарного отчаяния - в трейлере третьего сезона "Настоящего детектива".

Напомним, что сюжет грядущей мрачной истории от Ника Пиццолатто развернется вокруг дела о странной пропаже детей, в котором слишком много подозреваемых. Однако детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорф) и не подозревают, что это чудовищное преступление станет не только последним в их карьере, но и кошмаром для всех, кто так или иначе знает о нем.

Предполагается, что история затронет несколько временных периодов: собственно расследование преступления, события после окончания расследования и попытка детектива Хэйса спустя годы рассказать журналистам, что же произошло на самом деле.

Фото: youtube.com
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Помимо основных героев, свои версии происходящего расскажут безутешные родители (Скут МакНэйри и дочь Мерил Стрип Мэми Гаммер), школьная учительница (Кармен Эджого) и другие персонажи.

Ожидается, что третий сезон будет следовать духу культового первого, что косвенно подтверждается множественными деталями и параллелями - от религиозной составляющей и нуарных цитат до цветовой гаммы и задушевных бесед в автомобиле.

Кроме режиссеров Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Придержи тьму") и Дэниела Сакхейма ("Игра престолов"), в роли постановщика одной из серий впервые попробует себя автор сериала Ник Пиццолатто, шлифовать сценарий которому помогал Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Удача").

Новый сезон стартует на канале HBO 13 января 2019 года.

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