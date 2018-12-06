Как Махершала Али выпросил себе роль в "Настоящем детективе"

Главный герой в третьем сезоне "Настоящего детектива" сменил расу по совету Махершалы Али.

Как сообщает Variety, оказывается, Али убедил шоураннера Ника Пиццолатто отдать ему главную роль в третьем сезоне. Первоначально Али должен был сыграть второго детектива, Роланда Уэста, а первого, Уэйна Хэйса, должен был воплотить Стивен Дорфф.

Однако Махершала Али рассудил так: ему уже за сорок, главных ролей практически нет - и может так статься, что уже и не будет, а карьера состоит почти сплошь из персонажей второго плана. И он решил действовать.

Разумеется, Пиццолатто и слышать не хотел о столь радикальных переменах, поэтому Али прислал шоураннеру фото своего деда-полицейского, пояснив, что в 60-х и 70-х годах чернокожие блюстители порядка не были редкостью. И добавил, что история может лишь стать глубже и заиграть новыми красками, если сделать главного персонажа афроамериканцем.

Развивая свою мысль, актер пояснил, что затрагиваемая в третьем сезоне тема расизма для чернокожего детектива в Арканзасе 80-х годов будет еще более болезненной и точной в своем посыле.

Например, при допросе свидетелей никто не будет даже смотреть в глаза афроамериканцу, а будет общаться лишь с белым детективом.

Расизм, рассуждает Али дальше, это не только слово на букву "н", но и банальное игнорирование и безразличие к твоей работе, даже если ты ведешь себя учтиво и профессионально.

Пиццолатто, по словам актера, несколько дней обдумывал его доводы и в конце концов согласился, после чего в скрипт внесли существенные правки.

Уточним, что в свое время похожая ситуация произошла и в первом сезоне, когда Мэттью Макконахи уговорил отдать ему роль Раста Коула, т.к. она показалась ему более интересной, чем роль Мартина Харта, на которую его первоначально утвердили.

Напомним, что сюжет грядущей мрачной истории от Ника Пиццолатто развернется вокруг дела о странной пропаже детей, в котором слишком много подозреваемых. Однако ведущие детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорф) и не подозревают, что это чудовищное преступление станет не только последним в их карьере, но и кошмаром для всех, кто так или иначе знает о нем.

Предполагается, что история затронет несколько временных периодов: собственно расследование преступления, события после окончания расследования и попытка детектива Хэйса спустя годы рассказать журналистам, что же произошло на самом деле.

Ожидается, что третий сезон будет следовать духу первой главы антологии, с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях.

Помимо режиссеров Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Придержи тьму" и Дэниела Сакхейма ("Игра престолов"), в роли постановщика одной из серий впервые попробует себя автор сериала Ник Пиццолатто, которому шлифовать сценарий для четвертого эпизода помогал Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Удача").

Третий сезон, состоящий из восьми эпизодов, появится на канале HBO 13 января.