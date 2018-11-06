Новости

Исследование: супергерои оказались кровожаднее злодеев 05.11.2018
Видео: Уилл Смит поет про Фредди Крюгера в 1988 году 05.11.2018
Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к польскому ребенку 03.11.2018

Вышел дублированный трейлер нового сезона сериала "Настоящий детектив"

НОВОСТЬ06.11.2018, 17:00
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Онлайн-сервис Amediateka представил локализованный трейлер третьего сезона "Настоящего детектива", первый эпизод которого на русском языке появится 14 января.

Напомним, что сюжет грядущей мрачной истории от Ника Пиццолатто развернется вокруг дела о странной пропаже детей, в котором слишком много подозреваемых. Однако детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорф) и не подозревают, что это чудовищное преступление станет не только последним в их карьере, но и кошмаром для всех, кто так или иначе знает о нем.

Фото: youtube.com
Вышел второй трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса"

Предполагается, что история затронет несколько временных периодов: собственно расследование преступления, события после окончания расследования и попытка детектива Хэйса спустя годы рассказать журналистам, что же произошло на самом деле.

Помимо основных героев свои версии происходящего расскажут безутешные родители (Скут МакНэйри и дочь Мерил Стрип Мэми Гаммер), школьная учительница (Кармен Эджого) и другие персонажи.

Ожидается, что третий сезон будет следовать духу культового первого, что косвенно подтверждается множественными деталями и параллелями - от религиозной составляющей и нуарных цитат до цветовой гаммы и задушевных бесед в автомобиле.

Помимо режиссеров Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Придержи тьму") и Дэниела Сакхейма ("Игра престолов"), в роли постановщика одной из серий впервые попробует себя автор сериала Ник Пиццолатто, шлифовать сценарий которому помогал Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Удача").

Новый сезон стартует на канале HBO 13 января 2019 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рецензии

Новости

⧣ сериалы
По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал 03.11.2018
Появились подробности конфликта актера сериала "Бригада" с итальянцем 02.11.2018
⧣ трейлер
Вышел первый трейлер нового фильма с "Матерью Драконов" 02.11.2018
Вышел яркий новый трейлер продолжения "Железного неба" 02.11.2018
⧣ триллер
Вышел брутальный трейлер последнего боевика Лиама Нисона 27.10.2018
Трейлер: Джулия Робертс в новом сериале от создателя "Мистера Робота" 23.10.2018