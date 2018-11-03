Вышел трейлер третьего сезона "Настоящего детектива"

"Психо"-вуайеризм, одноглазый свидетель и поиски трупа в реке - в трейлере нового "Настоящего детектива".

Канал HBO продемонстрировал полноценный трейлер третьего сезона своего самого народного нуара "Настоящий детектив", где нашлось место исчезнувшим детям, первобытному насилию, седеющим от неразгаданных тайн полицейским, безмолвной дорожной петле и композиции Blood группы Algiers.

Как и обещалось, атмосферой третий сезон будет весьма близок по настроению первому. На это указывает цветовая гамма, детали-метафоры, истеричный кромешный ад в голове ближнего и коварная память, бесконечно возвращающая к событиям прошлого.

И, как и в первом сезоне, присутствуют религиозная символика и сцены допроса, связывающая сразу несколько временных линий - хронотопный прием, который Пиццолатто внедряет уже третий сезон подряд.

Данные, представленные в ролике, говорят о том, что учительницу пропавших детей (Кармен Эджого) и расследующего дело детектива Уэйна Хайнса (Махершала Али) будут связывать романтические отношения. Впрочем, сцена с воспоминаниями ясно дает понять, что завершились они трагично.

Судя по всему, Сара Гадон ("Антивирус", "Она же Грейс", "Звездная карта") исполнит роль журналистки, а Риз Уэйкфилд ("Судная ночь") - одного из представителей местной малолетней преступности.

Скут МакНэри ("12 лет рабства") и Мэми Гаммер ("Хорошая жена"), как и ожидалось, исполнят роли безутешных родителей исчезнувших отроков.

Помимо режиссеров Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Придержи тьму" и Дэниела Сакхейма ("Игра престолов"), в роли постановщика одной из серий впервые попробует себя автор сериала Ник Пиццолатто, шлифовать сценарий которому помогал Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Удача").

Пиццоллатто и Солнье также числятся исполнительными продюсерами, наряду с Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.

Новый сезон появится на экранах 13 января 2019 года.