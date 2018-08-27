Вышел тизер нового сезона "Настоящего детектива"

Хронотопная южная готика - в тизере третьего сезона "Настоящего детектива", который только что стал доступен на YouTube.

В центре сюжета - зловещая тайна, которая, разворачиваясь на протяжении сразу трех временных периодов, смешает в едином кровавом коктейле жестокое преступление, плато Озарк и немалое количество вольных и невольных участников событий.

Ролик ясно дает понять, что героя Махершалы Али дело о пропаже детей явно затянет на долгие годы, полные вырезанных на стене букв, профайлинга и седых волос. Помимо этого, дополнительную южнонуарную интригу вносят автоматы Калашникова, похищенные люди, страдающие родители и бескрайние пшеничные поля.

Помимо режиссеров Джереми Солнье ("Зеленая комната", "Катастрофа") и Дэниела Сакхейма ("Игра престолов"), в роли постановщика одной из серий впервые попробует себя автор сериала Ник Пиццолатто, а шлифовать сценарий которому помогал Дэвид Милч ("Дэдвуд", "Удача").

Пиццоллатто и Солнье также числятся исполнительными продюсерами, наряду с Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.

Напомним актерский состав. Главные роли отданы лауреату премии "Оскар" Махершале Али ("Лунный свет") и Стивену Дорффу ("Блейд") - они сыграют детективов Уэйна Хэйса и Роланда Уэста. Кармен Эджого ("Оно приходит ночью") - учительница пропавших детей. Скут МакНэри ("12 лет рабства") и Мэми Гаммер ("Хорошая жена"), судя по всему, исполнят роли безутешных родителей исчезнувших отроков.

Любимица Дэвида Кроненберга и его сына Брэндона (у последнего она отметилась в дебютной работе молодого режиссера "Антивирус") Сара Гадон сыграет роль Элизы Монтгомери, а энергичная Эмили Нельсон ("Менталист") - персонажа по имени Маргарет.

Также в актерской обойме числятся Майкл Грациадей ("Американская история ужасов") и Брэндон Флинн ("13 причин почему"), - персонажи Дэн О’Брайен и Райан Питерс соответственно.

Остальные роли закреплены за следующими актерами: Риз Уэйкфилд ("Судная ночь"), Майкл Грейейес ("Американские боги") и Джон Тенни ("C.S.I. Место Преступления").

Шоу вернется на экраны в 2019 году.