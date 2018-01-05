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Стивен Дорфф сыграет в третьем сезоне "Настоящего детектива"

Новость 05.01.2018, 17:55 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стивен Дорф, не слишком успешно распорядившийся бонусами от вампирского катализатора своей карьеры - "Блэйда", похоже, получил новый шанс. Как сообщает Deadline, его пригласили в грядущий третий сезон смурного полицейского триллера Ника Пиццолатто "Настоящий детектив". Он сыграет детектива Роланда Уэста, одного из главных героев.

Действие сюжета нового сезона охватит сразу три временных периода, в центре - затронувшее многих ужасающее убийство, а одним из основных географических пунктов реанимированного неонуара станет плато Озарк.

Фото: kinopoisk.ru
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Компанию Дорфу, напомним, составят Махершала Али ("Лунный свет"), который исполнит роль детектива Уэйна Хэйса, и Кармен Эджого ("Оно приходит ночью", "Чужой: Завет").

Отметим также, что звезды первого сезона Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсон, на появление которых поклонники втайне надеются, разделились в своих мнениях по поводу возможного возвращения. Если первый с уверенностью готов выйти на съемочную площадку по первому зову, то Харрельсон твердо отказался от этого заранее, чтобы не позорить седины и хорошие впечатления от первого сезона.

Интересно, что Ник Пиццолатто впервые попробует себя в роли постановщика на одной из серий, а сценарий он подготовил в компании самого Дэвида Милча ("Дэдвуд").

Съемки стартуют 12 февраля, точная дата выхода пока не оглашается.

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