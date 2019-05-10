55 лет без мотора русского авангарда Михаила Ларионова

Идеолог советского авангарда, изобретатель лучизма, декоратор "Русских балетов" Дягилева Михаил Федорович Ларионов ушел из жизни 10 мая 1964 года. Живописец, творчеству и мироощущению которого присущи легкость и радость, поражал разносторонностью: его талант раскрылся и в живописи, и в графике, и в оформлении декораций, и в иллюстрировании книг.

Сегодня "РГ" вспоминает любопытные факты из биографии Михаила Федоровича.

Философ лучизма

Михаил Ларионов известен работами, балансирующими на грани предметности и беспредметности. С 1913 года в творчестве Михаила Ларионова (после импрессионистского и примитивистского периодов) начался самый важный этап - лучизм. Одной из первых работ, созданных художником в этом энергичном направлении, стала "Петух и курица", эту картину Ларионов представил на выставке "Мишень" и познакомил коллег с философией лучизма.

Теория заключалась в том, что каждый предмет отражает лучи и на их пересечении рождаются определенные формы, которые художник замечает и изображает, и основными чертами нового направления живописи стали качества, близкие самому живописцу - новаторство, острота, эпатаж, смелость, жизнелюбие…

С 1915 года Ларионов работал над оформлением "Русских сезонов" в Париже. Художник продолжал развивать то направление, работу над которым в России прервала Первая мировая война. Все костюмы и декорации к "Русским сезонам" Дягилева он выполнял в духе лучизма.

В Россию Ларионов больше не возвращался. Художник не сумел в совершенстве овладеть французским, хотя прожил в Париже почти 50 лет, и не смог вписаться во французский образ жизни, как Набоков вписался в американский.

Любви все художники покорны

Михаил Ларионов оказал огромное влияние на развитие отечественного авангарда - одновременно стал и его основателем, и одним из последних приверженцев. Однако так сложилось, что художник оказался в тени своей жены Натальи Гончаровой: она, одна из самых дорогих художниц в истории, более узнаваема, а ее картины понять проще, чем полотна Ларионова. А ведь Михаил Федорович "привел" обучающуюся в скульптурном классе Гончарову в живопись, сказав ей однажды: "У вас глаза на цвет, а вы заняты формой!" Ларионов и Гончарова будто бы с самого рождения шли бок о бок: родились с разницей в месяц (он - 3 июня по новому стилю, она - 3 июля), оба учились в Московском училище живописи.

Они поженились лишь спустя 50 лет после того, как начался их роман. Но сделали это не из-за бушующих в них чувств (у каждого уже были другие отношения), а, скорее, из-за завещания - хотелось быть уверенными, что о художественном наследии одного позаботится другой. В 1962 году умерла Наталья Гончарова, и Ларионов женился на Александре Томилиной, натурщице и своей помощнице. Он сделал ее наследницей архива обоих художников.

Пять самых дорогих работ Михаила Ларионова

Полотна Ларионова уходят с молотка за меньшие суммы, чем картины его супруги. После того, как интерес к творчеству художника упал в 1930-х годах, коллекционеры вновь заинтересовались Ларионовым во второй половине ХХ века. Однако рекордные суммы за работы художника выручили уже в новом столетии.

Например, в 2011 году за 1,5 млн долларов ушел с молотка "Натюрморт в таверне в минорном ключе". Кстати, на том же аукционе Sotheby’s продали и работу Натальи Гончаровой "Московская улица". И - на минуточку! - за картину Гончаровой, одной из самых интересных женщин-живописцев, покупатель заплатил более 6 млн долларов!

В 2008 году полотно "Лежащая обнаженная" стало самым дорогим лотом "недели русских торгов" Sotheby’s в Лондоне - его продали за 2 млн долларов (что, впрочем, не превысило верхнюю границу эстимейта). А ранняя импрессионистская работа художника "Цветы на веранде" ушла с молотка на аукционе МасDougall`s почти за 1,9 млн долларов. В 2014 году одно из главных полотен Ларионова "Замес теста" было продано на торгах Sotheby`s за 3,1 млн долларов.

Безусловным хитом по стоимости среди работ Михаила Ларионова стал "Натюрморт с кувшином и иконой", проданный за 4,5 млн долларов, и вошедший в список самых дорогих полотен российских художников.