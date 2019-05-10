Актер Бикович призвал подписчиков поддержать целостность Сербии

Популярный в России сербский актер Милош Бикович выставил в своем Instagram несколько фотографий и опубликовал обращение с просьбой ко всем своим подписчикам поддержать территориальную целостность Сербии.

Первая размещенная актером фотография - это кадр из известного фильма "Балканский рубеж". "Я не воевал и не служил в армии, но это мой срок, - подчеркивает серб. - Кино, которое поможет НЕ ЗАБЫТЬ тех людей, отдавших свои жизни в борьбе за нашу свободу".

"На второй фотографии мой дед (слева) - солдат Народно-освободительной армии Югославии и его друг - боец Красной армии. Фото сделано в Загребе (после того, как они освободили Загреб) в 1945 году", - указывает он.

Третья фотография - это письмо того самого красноармейца и его адрес с другой стороны открытки.

"Последние слова письма, которое солдат СССР отправил моему деду - солдату Югославии: "Прошу не забыть", - сообщает Бикович. - Вот мой ответ. Не забыто! Спасибо Вам за все. За Ваш подвиг. Помним. С Днём Победы".

Последняя фотография - это картины сербского страдания в Косово и Метохии.

"Прошу всех подписчиков помочь мне и Сербии, и в своих профилях рядом с именем написать номер 1244, - призвал актер. - Это номер резолюции ООН, которую полмира нарушает силой. Эта резолюция гарантирует целостность Сербии. Победы за нами и не будем забывать их, но победы и перед нами, и одна из них - это сохранение целостности моей Родины. Обнимаю вас всех. С благодарностью. Ваш Милош".

Напомним, что в 2018 году Милош Бикович за достижения в области культуры и искусства был награжден высокой российской наградой - медалью Пушкина.

"И какая радость для русских и сербов - у нас, у обоих народов, две Родины. Так было веками, - подчеркнул Бикович на награждении в Кремле. - Русский мир - это не только мир русских и православных, это мир, который требует и рождает духовно осознанного человека, человека со стержнем, с совестью, с традиционной системой ценностей. Эта система строится и защищается на всех фронтах. Один из этих фронтов - фронт ума и сердца - есть культура, а защищается и строится самым сильным оружием - красотой. Этот мир воскресшей цивилизации отличается от мира декадентства и вседозволенности. Разница невидимая, но колоссальная, цивилизационного масштаба. Какая радость для русских и сербов - две Родины у нас, потому что у нас одно мировоззрение".