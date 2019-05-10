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10.05.2019 11:02
Рубрика: Общество

Найден новый динозавров с перепончатыми крыльями

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Min Wang / nature Фото: Min Wang / nature
Фото: Min Wang / nature

Китайские ученые нашли на северо-востоке страны в провинции Ляонин хорошо сохранившийся скелет ранее неизвестного птерозавра, который жил 163 млн лет назад.

Мин Ванг из института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных при Китайской академии наук в Пекине и его коллеги сообщили, что обнаружили новый вид динозавра, который умел летать.

Фото: Virginia Tech
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Его крылья были перепончатыми, и он мог перелетать с ветки на ветку, как белка-летяга. К тому же у него на голове, на шее, в области плеч и на передних конечностях были перья. Динозавр, не больше 30 сантиметров в длину, весил меньше голубя - около 300 граммов.

Китайские палеонтологи назвали динозавра Ambopteryx longibrachium. По их оценкам, он жил в эпоху юрского периода, около 163 млн лет назад. Амбоптерикс относится к семейству скансориоптеригид, мелких, массой около 200 граммов, крылатых динозавров.

По мнению ученых, амбоптерикс - сородич птерозавра И ци, останки которого были обнаружены в 2015 году в провинции Хэбэй (Северный Китай). Тело и передние конечности И ци тоже были покрыты примитивными перьями.

Амбоптерикс и И ци были, очевидно, промежуточным звеном эволюции и появились незадолго до динозавров с крыльями и с перьями. Оба вида жили на 10 миллионов лет раньше, чем археоптерикс, который считается переходным эволюционным звеном между динозаврами и птицами.

Несмотря на сходство, амбоптерикс и И ци сильно отличались по некоторым характеристикам. Например, передние конечности амбоптерикса были больше, чем у И ци, и хвост амбоптерикса оказался короче.

Команда Ванга сделала модель амбоптерикса и имитировала его движения в воздухе, когда он перелетал с ветки на ветку.

Общество Наука
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