Сегодня, 10 мая в 00:01 по вашингтонскому времени США увеличили ввозные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Уже через две минуты в Китае заявили о необходимости контрмер, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" .

К сожалению, торговые трения между Китаем и США вновь обострились. Причина этого заключается в том, что Штаты игнорируют искренние намерения и действия Китая, следуя принципу "США прежде всего", при этом оказывая давление на другие страны. Такие действия грубо нарушают основы ведения переговоров: взаимоуважение, равенство и взаимовыгодность, и в результате приводят к эскалации напряженности.

Китай приложил максимальные усилия к сглаживанию конфликта, и надеялся, что Вашингтон пойдет навстречу. Китайско-американские торговые консультации длятся уже более года. США должны четко понимать позицию Китая: Пекин не хочет быть участником торговой войны, но он не боится воевать и будет воевать, если это необходимо. Что касается проблемы торгово-экономических трений, Китай готов регулировать разногласия путем сотрудничества, которое не вредит ключевым интересам КНР и коренным интересам ее народа.

После того, как американская сторона много раз объявляла, что США и Китай стремятся к соглашению, имеющему историческое значение, Вашингтон вдруг снова повысил пошлины на товары из КНР. Это - явное нарушение обязанностей Соединенных Штатов как участника ВТО, очевидный вызов в отношении многосторонних торговых правил. Шаг будет вредить интересам США и Китая, глобальным интересам и будет вызывать неприятие народами разных стран мира, включая американский. Так, президент Торговой палаты США Томас Донахью заявил, что не поддерживает инициирование торговой войны посредством повышения пошлин, потому что именно американские потребители в итоге платят эти пошлины. Американская организация "Tariffs Hurt the Heartland", представляющая более 150 торговых ассоциаций США, опубликовала заявление, в котором говорится, что повышение пошлин приведет к сокращению миллиона рабочих мест по всем Штатам. Это будет настоящим наказанием для американских фермеров, предприятий и потребителей.

Вашингтон снова поднимает "пошлинную палку", пытаясь препятствовать развитию Китая, что, очевидно, обречено на провал. В прошлом году КНР уже приходилось реагировать на задачи, выдвинутые США. Сопротивляемость экономики и общества, как и психологии народа Китая, в значительной степени повысилась. Появляется все больше положительных сигналов. Китай полон уверенности в преодолении трудностей и предотвращении рисков. С помощью реформ, политики открытости на более высоком уровне, Китай будет качественно развиваться сам и открывать больше возможностей для развития сотрудничества всех стран мира.